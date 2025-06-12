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Альпы без туристов: скрытое сокровище Италии ближе, чем кажется

2:26
Туризм

Озеро Комо — безусловная звезда Италии, но что если мы скажем, что существует пара не менее завораживающих озёр, окружённых горными хребтами, только без туристической толпы? Добро пожаловать в Лаги-ди-Фьюзине — два кристально чистых озера, затерянных на самом востоке Италии, у самой границы со Словенией.

природа, Альпы
Фото: commons.wikimedia.org by Hermann Schmitz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
природа, Альпы

Что нужно знать

Лаги-ди-Фьюзине — это два озера: Инфериоре (нижнее) и Супериоре (верхнее), лежащие на высоте около 900 метров.

Рядом — только горы, лес и небо. Добраться сюда можно из Триеста (2+ часа на машине) или из Любляны, столицы Словении — примерно за 1 час 15 минут.

Эти места идеально подойдут для тех, кто мечтает отдохнуть от суеты, но не хочет жертвовать красотой.

Вода — чёрная как чернила, горы отражаются в ней зеркально, а воздух наполнен хвойным ароматом.

Пешие маршруты и активный отдых

Главная тропа — кольцевой маршрут протяжённостью около 4 км, который охватывает оба озера и начинается у парковки верхнего озера. По пути вас ждёт вид на пик Мангарт (2677 м) — один из самых высоких в Юлийских Альпах.

Любителям вызовов стоит пройти более сложный 11-километровый маршрут до приюта Рифуджио Закки.

Тропа ведёт сквозь густые леса и заканчивается на высоте более 600 метров над озёрами. В финале — горячая полента, ароматные колбаски и уют в горном отеле.

Когда лучше ехать

Лето — время, когда здесь больше всего людей. Осень — золотой сезон: леса окрашены в рыжие тона, тропы спокойны.

Весной вас ждут цветущие луга, а зимой — заснеженные леса и замёрзшие озёра. Это идеальное место для снегоступов и зимнего уединения.

"Да, в декабре и январе здесь холодно — это одни из самых холодных месяцев во всей Италии, не меньше, — но и людей здесь меньше".

Где остановиться и перекусить

На берегу нижнего озера находится горный отель Albergo Capanna Edelweiss с домашней кухней региона Фриули-Венеция-Джулия.

А напрокат можно взять гребную лодку и провести день, просто дрейфуя по зеркальной воде.

Уточнения

А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности. Самой высокой вершиной Альп является гора Монблан высотой 4810 метров над уровнем моря, расположенная на границе Франции и Италии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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