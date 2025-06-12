Два часа крика: пассажир поделился мнением по поводу истерики в самолёте и получил шквал критики

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир авиакомпании Delta Пэт Маколифф попал под огонь критики в интернете после того, как пожаловался на ребенка, который устроил истерику в самолете.

Фото: flickr.com by eltpics, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Салон самолета

Пэт поделился своими мыслями о том, как родителям стоит отвлечь ребенка, а не просто ждать, пока "это прекратится". Однако многие комментаторы не согласились с его мнением, обвиняя его в чрезмерной реакции и даже шутя о том, что он сам плачет громче ребенка.

Некоторые пользователи выразили сочувствие Маколиффу, отмечая, что если ребенок плачет два часа, это, вероятно, проблема родителей. Тем не менее, вопрос о том, как справляться с плачущими детьми на борту, остается спорным: одни считают это нормальной частью полета, а другие требуют "рейсы без детей", пишет nypost.

Уточнения

Delta Air Lines — американская авиакомпания.



