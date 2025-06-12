Вот откуда всё начиналось: самый атмосферный район Барселоны манит в любое время года

Собор Святого Семейства, парк Гуэль, авангардная архитектура — всё это стало визитной карточкой Барселоны. Но если вы хотите понять этот город по-настоящему, придётся вернуться не на сто, а на две тысячи лет назад — к римской Барсино. Именно здесь, в районе, известном сегодня как Готический квартал, зародилась Барселона.
Готический квартал (El Barri Gòtic) — это не просто район. Это лабиринт времени. Его узкие улочки, сохранившиеся со Средневековья, скрывают следы древнеримских ворот, храма Августа, обломков акведука и даже фундамента, заложенного в I веке до нашей эры.
Найти вход в римский город Барсино можно на площади Пласа-дель-Рей, где расположен археологический музей.
Чуть дальше — четыре колонны храма Августа, спрятанные между переулками за кафедральным собором. А в Casa l'Ardiaca вы увидите акведук и тематические выставки, которые постоянно меняются.
"Даже после многих лет, проведённых в Барселоне, Готический квартал по-прежнему остаётся моим любимым местом, где можно заблудиться".
Зимой Готический квартал особенно хорош: туристов меньше, жара не мешает, а большинство достопримечательностей расположены в помещениях.
Но и летом здесь можно наслаждаться атмосферой — главное, не бояться заблудиться в Эль-Каль, самой запутанной части района. Именно здесь улицы сами ведут вас к открытиям.
В этом районе легко найти отель, откуда удобно исследовать город.
Отличный вариант — Kimpton Vivadora, расположенный между Лас-Рамблас и кафедральным собором, на тихой улочке. Здесь есть и бассейн на крыше, и бар с потрясающим видом.
С едой всё сложнее — туристические ловушки на каждом шагу. Лас-Рамблас лучше обойти стороной, а вот в самом квартале есть жемчужины.
Ca l'Agut предлагает настоящую каталонскую кухню, Els 4 Gats славится своим прошлым — здесь обедал Пикассо, а Caelis имеет звезду Мишлен.
Если хочется разнообразия, дойдите до гастрономического рынка TimeOut на набережной.
Барсело́на (кат. Barcelona,) — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона. Один из важнейших туристических пунктов в европейских маршрутах.
Готический квартал (кат. El Gòtic, также кат. Barri Gòtic, исп. Barrio Gótico) — административный подрайон под номером 2 района Старый город города Барселона. Своё название квартал получил благодаря сохранившимся постройкам, возведённым в Средние века, когда королевство Арагон был одной из самых могущественных держав на Средиземном море.
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