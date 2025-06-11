Рейс, который превратился в пытку: пассажиры Condor провели сутки в воздухе

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе: 32 часа в полете в никуда! Именно это пришлось пережить пассажирам рейса Condor, который должен был доставить их из Цюриха в Ираклион на Крите.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Самолет вылетел с небольшим опозданием. Полет шёл гладко, но при снижении сильный ветер помешал посадке. После нескольких неудачных попыток приземлиться, пилот решил направиться в Афины для дозаправки. Они приземлились в столице Греции через три часа после вылета.

После дозаправки экипаж вновь попытался добраться до Ираклиона, но снова неудачно. Следующей остановкой стал остров Кос, а затем, из-за нехватки топлива, они решили приземлиться в Салониках. В итоге, спустя 11 часов с момента вылета, пассажиры снова оказались в ожидании.

На следующий день, после ещё одной безуспешной попытки, рейс вернулся в Цюрих — и это спустя 32 часа после первоначального вылета! Представители компании объяснили, что плохие погодные условия и сильный ветер помешали приземлению в Ираклионе.

Пассажиры получили лишь стакан воды за всё это время, а по прибытию в Салоники им пришлось самим оплачивать отели, хотя по правилам авиации они имели право на компенсацию.

Уточнения

Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение») — финансовое возмещение ущерба.



