Рай в 15 минутах от Кракова: почему стоит выйти за пределы Старого города

Кто бы мог подумать, что всего в 15 минутах от старинного центра Кракова спрятан настоящий оазис? Закшувек — бывший промышленный карьер, а теперь — уникальное место для отдыха у воды, обрамлённое скалами, лесом и тишиной. Здесь легко забыть, что ты находишься в крупном городе.

Фото: commons.wikimedia.org by osefin Brosche Hagsgård Краков, отдых на природе

Озеро с историей и кристальной водой

Когда-то в 1800-х здесь добывали известняк. В 90-х карьер затопило, а позже его и вовсе закрыли — из-за опасных происшествий.

Но всё изменилось после масштабной реконструкции, завершившейся в 2023 году. Сегодня это безопасное, современное место с плавучими террасами, искусственными бассейнами и прозрачной водой.

"Хозяин моего отеля порекомендовал это место. Оно немного в стороне от проторенных путей, так что вам [вероятно] придётся сесть на трамвай, но пусть это вас не пугает… Это словно маленький райский оазис — вода кристально чистая", — делится один из посетителей.

Важно: в летний сезон купаться здесь можно только с июня по сентябрь, и на воде одновременно разрешено находиться максимум 1000 человек. В жаркие выходные возможны очереди.

Как добраться?

Проще всего — на Uber из центра Кракова, дорога займёт 15 минут. Любителям общественного транспорта подойдёт трамвай до остановки "Капелянка" — от неё до входа в парк около 10 минут пешком.

Что ещё есть в Закшувеке?

Кроме купания в озере, здесь много прогулочных дорожек, зон для пикников и панорамных видов. По пути можно наткнуться на пещеру с легендой о колдуне или даже… на статую Элвиса Пресли. В парке есть беговые дорожки, тренажёры, кафе, скалодром — и всё это доступно круглый год.

Парк Закшувек — это не просто водоём. Это новое лицо отдыха в Кракове, сочетающее природу, комфорт и историю в одном месте.

Уточнения

Столичный королевский город Краков (пол. Stołeczne Królewskie Miasto Kraków) — один из крупнейших городов на юге Польши, расположенный на реке Висле в 295 км от Варшавы. Столица Польши с 1038 года по 1596 год, до 1734 года — место коронации польских королей.



Э́лвис А́арон Пре́сли (англ. Elvis Aaron Presley; 8 января 1935, Тьюпело — 16 августа 1977, Мемфис) — американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как "король рок-н-ролла" (в английском языке также распространены упоминания "Элвис" и просто "Король").

