Зачем под старой крепостью Митилини раскопали древнее святилище

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Кто бы мог подумать, что холм на окраине Митилини, где сегодня раскинулось самое большое замковое сооружение Греции, когда-то был отдельным островом? Всё изменилось в 1501 году, когда узкий пролив засыпали. С тех пор — перемены без остановки. Даже мёртвые здесь не лежат спокойно.

Фото: commons.wikimedia.org by Geraki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крепость Митилини

Место, где замирает время

На руинах античной акрополи выросло Кастро — крепость в 60 гектаров, один из крупнейших бастионов Средиземноморья. Его стены помнят и Гаттилузи, и Османов, и землетрясения. Здесь время словно застыло.

Башня Василиссы в Верхнем Кастро — бывшее сердце управления. Здесь располагались резиденции знати, архивы, даже пороховые склады. Под землёй — огромные крипты на 600 м², куда спасались жители во время осад. Свет и воздух проникали внутрь лишь сквозь крошечные отверстия в потолке.

Пласт за пластом: от храмов до хамамов

Прямо во дворе башни — руины храма, заменённого Куле Джами после землетрясения. А рядом — раскопанное святилище Деметры и Персефоны. Пять жертвенных алтарей, залы для ритуальных пиршеств… Кровь и мифология — всё вперемешку.

Среднее Кастро встречает гостей через ворота Орта-Капу. За ними — путаница из римских, византийских и османских проходов. Здесь же была найдена плита с изображением гладиатора и старинный фонтан с хранилищем воды, встроенным в стену.

Школа, приют, баня — всё в одной крепости

На месте бывших казарм действовал медресе, основанный в XVI веке адмиралом Барбароссой. Тут учились, молились и жили. Под ним — приют, рядом — баня и текке ордена Бекташи.

Каждое поколение что-то добавляло, что-то разрушало. В 1930 снесли укрепление Кастрели, чтобы установить статую Свободы. В 1960 разрушили османские ворота — ради дороги. Беженцы из Малой Азии вновь остались без крова.

От тюрем к поэзии — и обратно

Крепость не раз превращалась в тюрьму. Здесь был заключён Патриарх Иеремия II. Его сочли мёртвым, но он вернулся. Как и замок — каждый раз, когда его считали павшим. Где раньше звучали стихи в античном театре, позже — крики узников. Те же камни, другие слова.

Под землёй — осколки всего мира

Раскопки продолжаются. Из слоёв земли извлекают керамику из Китая, Персии, Европы. Всё это — словно капсулы времени. Как и сам замок, где каждая стена — возвращение, а каждая тюрьма — напоминание о свободе.

Уточнения

Кре́пость также устар. форте́ция — инженерное фортификационное сооружение, укреплённый оборонительный пункт.



За́мок — строение, здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи. В наиболее распространённом значении — укреплённое жилище .

