Гуляем под самым высоким каменным акведуком мира — где в Провансе найти прохладу летом

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На границе между дорогами Прованса и долиной реки Арк, в окружении средиземноморской природы, возвышается каменное чудо XIX века. Почти в два раза выше знаменитого Пон-дю-Гар, акведук Рокфавур до сих пор снабжает Марсель питьевой водой — и одновременно остаётся местом силы для тех, кто ищет уединения и тишины.

Фото: commons.wikimedia.org by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Акведук

Как всё начиналось

Всё началось с катастрофической засухи в Марселе в 1833 году — горожанам выдавали всего по литру воды в день. Тогда мэр Максимен-Доминик Консоля принял дерзкое решение: построить 80-километровый канал от реки Дюранс.

Реализовать проект поручили инженеру Жану де Монришеру. На стройке трудились 5000 рабочих, из них 300 — каменщики. Некоторые блоки весили по 15 тонн и доставлялись по специально проложенной железной дороге длиной 9 км.

Проект обошёлся в 3,78 миллиона франков в золотом эквиваленте — вдвое дороже мостов тех времён. Но 30 июня 1847 года вода прошла по акведуку. Поэт Ламартин назвал это сооружение "чудом света", а император Наполеон III наградил Монришера орденом Почётного легиона.

Архитектура, которая восхищает

Акведук, возвышающийся на 82,65 метра, состоит из трёх ярусов арок:

Нижний ярус — 12 арок по 15 м высотой

Средний — 15 арок по 16 м

Верхний — 53 узкие арки по 5 м

Особенность — в отделке: снаружи камень грубо обработан, благодаря чему возникает живописная игра света и тени в течение дня.

Оазис среди жары

Летом здесь особенно приятно. В долине течёт река Арк, вокруг — тень от дубов и алеппских сосен, аромат розмарина и тимьяна, прохлада от влажных зон. Это место идеально подходит для прогулок и пикников — особенно при +30°C и выше.

Как посмотреть акведук

В 2024 году сооружение полностью отреставрировали, вложив 16,8 миллиона евро. Сегодня его можно увидеть с разных точек:

Панорамный вид с дороги D64

Пешие тропы от подножия

Вид с автомобильного моста D10

Подход с берега реки

Акведук по-прежнему транспортирует 80% питьевой воды Марселя (240 млн м³ в год) — это не просто памятник, а живая система.

Практическая информация

От Экс-ан-Прованса — всего 25-30 минут на авто

Парковка — бесплатная

Лучше приезжать под вечер — мягкий свет делает фото волшебными

Возьмите воду и перекус — кафе поблизости нет

Место частично доступно для маломобильных

Акведук Рокфавур — нераскрученная, но грандиозная локация, где техногенная мощь сочетается с природной гармонией. Это не туристический аттракцион, а реальное чудо, которое продолжает жить и работать.

Уточнения

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.



Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

