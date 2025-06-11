Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нашли связь между генами и шизофренией — и она пугающе точна
Нужно всё успеть и не отставать от других? Почему онлайн-курсы часто не приносят результата
Азия бросает вызов доллару: почему страны отворачиваются от американской валюты
Сбежавшая из РФ Хаматова сыграет в бостонском спектакле украинского режиссёра
Мошенник придумал схему с чужими симками и Госуслугами: заработал миллионы и сел
Пенсии вырастут трижды за год: кого ждёт прибавка выше инфляции
Дело банды Цапков получило продолжение: бизнесмен требует миллионы за отжатую фирму
Голубцы без капустной мороки: нарезал, смешал, запёк — и вуаля
Стиль против тебя: привычки, из-за которых даже дорогая вещь выглядит плохо

Гуляем под самым высоким каменным акведуком мира — где в Провансе найти прохладу летом

3:22
Туризм

На границе между дорогами Прованса и долиной реки Арк, в окружении средиземноморской природы, возвышается каменное чудо XIX века. Почти в два раза выше знаменитого Пон-дю-Гар, акведук Рокфавур до сих пор снабжает Марсель питьевой водой — и одновременно остаётся местом силы для тех, кто ищет уединения и тишины.

Акведук
Фото: commons.wikimedia.org by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Акведук

Как всё начиналось

Всё началось с катастрофической засухи в Марселе в 1833 году — горожанам выдавали всего по литру воды в день. Тогда мэр Максимен-Доминик Консоля принял дерзкое решение: построить 80-километровый канал от реки Дюранс.

Реализовать проект поручили инженеру Жану де Монришеру. На стройке трудились 5000 рабочих, из них 300 — каменщики. Некоторые блоки весили по 15 тонн и доставлялись по специально проложенной железной дороге длиной 9 км.

Проект обошёлся в 3,78 миллиона франков в золотом эквиваленте — вдвое дороже мостов тех времён. Но 30 июня 1847 года вода прошла по акведуку. Поэт Ламартин назвал это сооружение "чудом света", а император Наполеон III наградил Монришера орденом Почётного легиона.

Архитектура, которая восхищает

Акведук, возвышающийся на 82,65 метра, состоит из трёх ярусов арок:

  • Нижний ярус — 12 арок по 15 м высотой
  • Средний — 15 арок по 16 м
  • Верхний — 53 узкие арки по 5 м

Особенность — в отделке: снаружи камень грубо обработан, благодаря чему возникает живописная игра света и тени в течение дня.

Оазис среди жары

Летом здесь особенно приятно. В долине течёт река Арк, вокруг — тень от дубов и алеппских сосен, аромат розмарина и тимьяна, прохлада от влажных зон. Это место идеально подходит для прогулок и пикников — особенно при +30°C и выше.

Как посмотреть акведук

В 2024 году сооружение полностью отреставрировали, вложив 16,8 миллиона евро. Сегодня его можно увидеть с разных точек:

  • Панорамный вид с дороги D64
  • Пешие тропы от подножия
  • Вид с автомобильного моста D10
  • Подход с берега реки

Акведук по-прежнему транспортирует 80% питьевой воды Марселя (240 млн м³ в год) — это не просто памятник, а живая система.

Практическая информация

  • От Экс-ан-Прованса — всего 25-30 минут на авто
  • Парковка — бесплатная
  • Лучше приезжать под вечер — мягкий свет делает фото волшебными
  • Возьмите воду и перекус — кафе поблизости нет
  • Место частично доступно для маломобильных

Акведук Рокфавур — нераскрученная, но грандиозная локация, где техногенная мощь сочетается с природной гармонией. Это не туристический аттракцион, а реальное чудо, которое продолжает жить и работать.

Уточнения

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Авто
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
Экономика и бизнес
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Тысячи лет спорили, а теперь ИИ поставил точку — правда о происхождении Библии Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Азия бросает вызов доллару: почему страны отворачиваются от американской валюты
ЕЦБ: доллар продолжает терять глобальную востребованность
Сбежавшая из РФ Хаматова сыграет в бостонском спектакле украинского режиссёра
Мошенник придумал схему с чужими симками и Госуслугами: заработал миллионы и сел
Пенсии вырастут трижды за год: кого ждёт прибавка выше инфляции
Дело банды Цапков получило продолжение: бизнесмен требует миллионы за отжатую фирму
Голубцы без капустной мороки: нарезал, смешал, запёк — и вуаля
Стиль против тебя: привычки, из-за которых даже дорогая вещь выглядит плохо
Цымбалюк-Романовская высказалась о разводе с Джигарханяном: это было облегчение
Один кухонный ингредиент — и ваш душ снова поёт, а не хрипит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.