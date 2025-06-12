Гагра и Пицунда востребованы, частный сектор пока выручает - надолго ли

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Абхазия этим летом становится настоящим туристическим вызовом: спрос на поездки вырос на 25-30%, а гостиницы стремительно заполняются. Ситуацию подогрело открытие нового аэропорта в Сухуме — дорога до популярных курортов теперь стала доступнее и удобнее.

Фото: https://web.archive.org/web/20161014063442/http://www.panoramio.com/photo/29152625 by Gluuuum, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сухум

Итог — бронирование на июль и август началось ещё весной, а к маю почти все предложения с хорошим соотношением цены и качества уже оказались недоступны.

Особенно популярны направления: Гагра, Пицунда, Лидзава, Сухум, озеро Рица и Новый Афон. Многие гостиницы уже закрыли бронирование на пиковые даты, а туристы массово переключаются на гостевые дома и частный сектор. Но найти современное и комфортное жильё в этих категориях — непросто.

Тем не менее, резкого роста цен пока не наблюдается: владельцы отелей стараются не злоупотреблять ажиотажем. Средняя цена недельного тура на двоих стартует от 70 тысяч рублей.

Отели активно используют динамическое ценообразование — стоимость зависит от спроса и даты бронирования. Поэтому спонтанные путешественники рискуют потратить значительно больше, чем те, кто планирует заранее. Путёвки, забронированные ещё весной, оказались выгодными и стабильными по цене.

5 июня в Пицунде, Гагре и Цандрыпше официально открыт купальный сезон. МЧС Абхазии уже провело инспекцию пляжей, а водолазы очищают морское дно от опасных предметов. Курорты региона стремятся соответствовать ожиданиям туристов, несмотря на высокую нагрузку.

Лето-2025 в Абхазии обещает быть жарким не только по температуре, но и по конкуренции за место под солнцем. Те, кто не успел — рискуют остаться за бортом.

Уточнения

Гантиади / Цандры́пш (также Ца́ндрыпщ; абх. Цандрыԥшь), — посёлок городского типа в Абхазии, в Гагрском районе Республики Абхазия.

