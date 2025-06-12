Туристы, внимание! Вдохновляющие инициативы проекта Серебряное ожерелье России стартуют в этом месяце

Межрегиональный туристический проект "Серебряное ожерелье России" получает два новых культурных направления.
Один из них — "Лица Серебряного ожерелья" — будет презентован 10 июля в Тихвине. Второй — "Музейные жемчужины в Серебряном ожерелье" — представят осенью на культурном форуме. Эти инициативы направлены на углубление интереса к истории, культуре и людям, внесшим вклад в развитие северо-западных регионов.
Об этом, информирует ТАСС, на международном туристическом форуме "Путешествуй" сообщила заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.
Проект "Лица…" расскажет о выдающихся личностях, родившихся и прославивших города и посёлки маршрута. "Музейные жемчужины…", реализуемый совместно с Русским музеем, обеспечит виртуальный доступ к экспозициям в малых городах, делая искусство и культуру ближе к каждому.
9-10 июля Тихвин станет местом ключевых мероприятий: городу официально присвоят статус столицы проекта на текущий год. Также ожидается подписание соглашения о строительстве новой гостиницы Cosmos — важный шаг для развития туристической инфраструктуры.
Сам проект "Серебряное ожерелье России" объединяет 11 субъектов, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую и Мурманскую области, а также Карелию, Коми, Псковскую, Новгородскую области и Ненецкий автономный округ. Он включает маршруты по историческим и природным достопримечательностям северо-запада страны.
Кроме того, с 10 по 15 июня на ВДНХ проходит Международный туристический форум "Путешествуй!", где обсуждаются векторы развития внутреннего и въездного туризма. Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ и Минэкономразвития. Стратегическим медиапартнером форума стал ТАСС.
Ти́хвин — город в России, административный центр Тихвинского района Ленинградской области и Тихвинского городского поселения.
Серебряное кольцо России («Серебряное ожерелье России» — межрегиональный туристский проект по созданию и обслуживанию комплекса маршрутов, проходящих по древним российским регионам и населенным пунктам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры северо-запада России. Располагается севернее Золотого кольца России.
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