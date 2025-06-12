Зарубежные сервисы под запретом? В России создадут собственную платформу для туристов

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Госдуме предложили внести в российское законодательство новое понятие — "самопутешественник".

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Турист в ожидании поезда

С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета по туризму Сергей Кривоносов. По его словам, сегодня почти каждый второй россиянин предпочитает организовывать поездки самостоятельно, но нормативной базы для их поддержки пока не существует.

Предлагается создать единый государственный цифровой портал, ориентированный на потребности самопутешественников. Это поможет минимизировать риски, связанные с использованием зарубежных сервисов, нарушающих российские законы о защите персональных данных и нередко предоставляющих искажённую информацию о локациях внутри страны.

Новая платформа должна включать региональные турпродукты, безопасные маршруты, актуальные рекомендации, а также инструменты на базе искусственного интеллекта, которые помогут туристам строить персонализированные сценарии путешествий. Важно, чтобы закон определял, какие именно сервисы и технологии ИИ допустимы к использованию в связке с государственным туристическим ресурсом.

Кроме того, Кривоносов поднимает вопрос о закреплении прав самопутешественников на законодательном уровне. Это позволит повысить юридическую защищённость таких туристов, а также обеспечит прозрачность в вопросах взаимодействия с сервисами бронирования, страховки и транспортной инфраструктурой.

Таким образом, инициатива направлена не только на цифровую трансформацию туризма, но и на усиление суверенитета в сфере туристических технологий. В условиях ограниченного доступа к зарубежным IT-продуктам создание российского экосервиса становится важной задачей национальной безопасности и развития внутреннего туризма.

Уточнения

Сергей Владимирович Кривоносов (род. 29 мая 1971, Ростов-на-Дону) — российский государственный и политический деятель, предприниматель, депутат Государственной Думы VI, VII, VIII созывов, член фракции «Единая Россия». Председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ».

