Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гремящие аккорды: как легендарная Metallica впервые за 16 лет взорвала стадион в Тампе и поразила толпу
Месси уже нервничает: этот робот двигается точнее, чем звезда футбола
Тёплая вода и гумат: 6 методов полива, которые подарят вашей рассаде новую жизнь
Как правильно проверить клубнику на наличие химикатов? Откройте для себя простой секретный тест
Особняк Ротару обесценился до неузнаваемости — причина поразит вас
Массовое лечение фекалиями: вот зачем врачи прописывают пациентам такие лекарства в Британии
Не спешите с новым кремом — одна ошибка может свести уход на нет
Они стали символом мести: птицы, которые помнят обиды даже через 17 лет
Мы должны говорить открыто: Джулия Фокс назвала способ спасти молодёжь от комплексов

Тревожный звоночек для туристов: как изменения в реестре затронут отели

2:03
Туризм

С 1 сентября 2025 года туристические агрегаторы больше не смогут отображать сведения о гостиницах, кемпингах и других объектах размещения, не прошедших классификацию и не внесённых в единый реестр. Это — ключевой этап реформы Минэкономразвития, направленной на повышение прозрачности и качества туристических услуг в России.

Ресепшн
Фото: commons.wikimedia.org by Novotel Century Hong Kong Hotel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ресепшн

С 1 марта 2025 года работа объектов размещения без внесения в реестр официально считается незаконной. До 1 сентября у гостиниц и баз отдыха остаётся время завершить процесс самооценки и подать сведения в реестр Росаккредитации. Те, кто претендует на категорию "звёзд", должны привлекать аккредитованных экспертов для подтверждения уровня сервиса.

Новые требования касаются и агрегаторов: с осени им запрещено публиковать сведения о продаже услуг объектов, не имеющих записи в реестре. Такие карточки должны быть заблокированы. Ранее — до января — в реестр в полном составе были включены гостиницы с присвоенными "звёздами", а до марта базы отдыха могли внести себя в упрощённом порядке.

В настоящее время ведётся работа по внесению изменений в КоАП РФ. До конца июня ожидается принятие поправок, устанавливающих административную ответственность за нарушение новых норм.

Также при Минэкономразвития создан специальный совет по классификации средств размещения. Его задачи — рассмотрение жалоб, подготовка рекомендаций по приостановке или отмене категорий, а также утверждение программ обучения для экспертов.

Реформа охватывает весь сектор размещения. Многие объекты уже адаптировались к новым правилам и продолжают работу. Остальным предстоит срочно пройти классификацию и встать на учёт, чтобы не потерять доступ к крупнейшим площадкам и избежать санкций.

Уточнения

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) — кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа
Красота и стиль
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа Аудио 
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Домашние животные
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Популярное
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.

Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Один из боксёрских поединков мечты стал реальностью: подерутся две мировые звезды
Не спешите тратить 8 тысяч: старый аккумулятор часто спасает крошечная замена
Не спешите тратить 8 тысяч: старый аккумулятор часто спасает крошечная замена
Последние материалы
Они стали символом мести: птицы, которые помнят обиды даже через 17 лет
Мы должны говорить открыто: Джулия Фокс назвала способ спасти молодёжь от комплексов
Почему бизнес-джеты Embraer выбирают миллионеры: комфорт и технологии
Внедорожник на стероидах: этот BMW пугает одним видом
Забудьте про дорогие вещи: как создать уют в квартире с помощью простых идей
303 новых заказа: Boeing опережает Airbus и готовится к новым высотам
Вы делаете это неправильно: упражнение на пресс, которое действительно работает
Зачем чешские бабушки добавляют молоко в тесто для драников? Узнайте чудо-метод приготовления
В HBO показали остальных актёров, утверждённых в сериал по Гарри Поттеру
Вас оценивают за пять секунд — вот как не испортить первое впечатление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.