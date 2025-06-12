Тревожный звоночек для туристов: как изменения в реестре затронут отели

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 сентября 2025 года туристические агрегаторы больше не смогут отображать сведения о гостиницах, кемпингах и других объектах размещения, не прошедших классификацию и не внесённых в единый реестр. Это — ключевой этап реформы Минэкономразвития, направленной на повышение прозрачности и качества туристических услуг в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Novotel Century Hong Kong Hotel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ресепшн

С 1 марта 2025 года работа объектов размещения без внесения в реестр официально считается незаконной. До 1 сентября у гостиниц и баз отдыха остаётся время завершить процесс самооценки и подать сведения в реестр Росаккредитации. Те, кто претендует на категорию "звёзд", должны привлекать аккредитованных экспертов для подтверждения уровня сервиса.

Новые требования касаются и агрегаторов: с осени им запрещено публиковать сведения о продаже услуг объектов, не имеющих записи в реестре. Такие карточки должны быть заблокированы. Ранее — до января — в реестр в полном составе были включены гостиницы с присвоенными "звёздами", а до марта базы отдыха могли внести себя в упрощённом порядке.

В настоящее время ведётся работа по внесению изменений в КоАП РФ. До конца июня ожидается принятие поправок, устанавливающих административную ответственность за нарушение новых норм.

Также при Минэкономразвития создан специальный совет по классификации средств размещения. Его задачи — рассмотрение жалоб, подготовка рекомендаций по приостановке или отмене категорий, а также утверждение программ обучения для экспертов.

Реформа охватывает весь сектор размещения. Многие объекты уже адаптировались к новым правилам и продолжают работу. Остальным предстоит срочно пройти классификацию и встать на учёт, чтобы не потерять доступ к крупнейшим площадкам и избежать санкций.

Уточнения

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) — кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях.

