Сначала не поверите, что это Греция: фантастический пляж на Элафонисосе

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте: мягкий шелест волн, сверкающий песок, лазурная гладь моря и бескрайние дюны, будто срисованные с открытки. А теперь осознайте — это не тропический остров и не дорогой курорт на другом конце света. Это — пляж Симос на Элафонисосе, одном из самых необычных мест в Греции.

Фото: commons.wikimedia.org by Νίκος Α. Κανελλόπουλος, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тропический остров Симос

Что делает этот пляж особенным

Симос — не просто пляж. Это настоящая природная феерия:

двухцветная вода — от насыщенного изумрудного до кристально голубого,

золотистые дюны, уходящие в небо,

песчаная коса, делящая пляж на два уютных залива,

и невероятная чистота воды, в которой отражается само небо.

Такой контраст и масштаб — редкость даже для живописной Греции.

Элафонисос: остров-открытие

Небольшой остров напротив Неаполи в Лаконии уже давно стал местом притяжения — и не только для греков. Туристы со всего мира приезжают сюда ради одного взгляда на Симос, который регулярно попадает в рейтинги лучших пляжей планеты. Неудивительно: увидев его однажды, забыть невозможно.

Сюда едут не только за купанием

Помимо дневного отдыха, Симос предлагает уникальные ощущения:

Ночевка в палатке у самой воды — любимая традиция среди бывалых путешественников.

Ночное купание под звёздным небом — настоящее волшебство.

То, что захочется повторить

Симос — не просто точка на карте. Это место, где каждый кадр будто фильтрован, а воспоминания становятся частью души. Пляж, где хочется задержаться подольше, чтобы просто смотреть, дышать, чувствовать.

Уточнения

Элафо́нисос (греч. Ελαφόνησος) — небольшой остров в заливе Лаконикос Эгейского моря.



Неа́поль (др.-греч. Νεάπολις, от др.-греч. νέα πόλις, дословно — "новый город"; лат. Neapolis, итал. Napoli, неап. Napule) — город на юге Италии.

