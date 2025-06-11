Сначала не поверите, что это Греция: фантастический пляж на Элафонисосе

Представьте: мягкий шелест волн, сверкающий песок, лазурная гладь моря и бескрайние дюны, будто срисованные с открытки. А теперь осознайте — это не тропический остров и не дорогой курорт на другом конце света. Это — пляж Симос на Элафонисосе, одном из самых необычных мест в Греции.
Симос — не просто пляж. Это настоящая природная феерия:
Такой контраст и масштаб — редкость даже для живописной Греции.
Небольшой остров напротив Неаполи в Лаконии уже давно стал местом притяжения — и не только для греков. Туристы со всего мира приезжают сюда ради одного взгляда на Симос, который регулярно попадает в рейтинги лучших пляжей планеты. Неудивительно: увидев его однажды, забыть невозможно.
Помимо дневного отдыха, Симос предлагает уникальные ощущения:
Симос — не просто точка на карте. Это место, где каждый кадр будто фильтрован, а воспоминания становятся частью души. Пляж, где хочется задержаться подольше, чтобы просто смотреть, дышать, чувствовать.
Элафо́нисос (греч. Ελαφόνησος) — небольшой остров в заливе Лаконикос Эгейского моря.
Неа́поль (др.-греч. Νεάπολις, от др.-греч. νέα πόλις, дословно — "новый город"; лат. Neapolis, итал. Napoli, неап. Napule) — город на юге Италии.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.