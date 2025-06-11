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Жемчужина Ла Манша: эта нормандская деревня поражает своей красотой

1:32
Туризм

Расположенная между морем и сельской местностью, эта нормандская деревня словно сошла с открытки. Её живописные улочки, фахверковые дома и небольшой рыбацкий порт делают её настоящей жемчужиной Ла Манша. Это место, где время кажется остановившимся, а природа и история сливаются в гармонии.

Ла-Мадраг
Фото: commons.wikimedia.org by Toutaitanous, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ла-Мадраг

В центре жизни деревни — маленький рыбацкий порт, где каждое утро рыбаки выгружают свежий улов под наблюдением чаек. Здесь время течёт иначе — тихо и размеренно.

Рыночная площадь с деревянным залом XVIII века оживает несколько раз в неделю, наполняясь ароматами местных сыров, сидра и морепродуктов.

Архитектура деревни — это особая история: церковь на мысе с витражами, которые играют разноцветным светом, фахверковые дома с резными деревянными балками, садами и живыми цветниками. Прогулка вдоль побережья открывает виды на изумрудные воды Ла-Манша и галечные пляжи, которые во время отлива превращаются в простор для исследования, пишет adromemontagne.fr.

Гастрономия здесь — отражение морских традиций: устрицы, гребешки, приготовленные по старинным рецептам, и бокал местного вина создают настоящий праздник вкуса. Ежегодное освящение моря собирает местных жителей и гостей в красочном шествии, которое сохраняет дух и суеверия поколений.

Уточнения

Ла-Ма́нш или Англи́йский кана́л (фр. la Manche [МФА (фр.): [la mɑ̃ʃ]], англ. the English Channel [МФА: [ˈɪŋ.glɪʃ ˈtʃæn.(ə)l]]), — пролив между побережьем Франции и островом Великобритания. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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