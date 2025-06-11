Путешествие без авто: как доехать до парка Астерикс на общественном транспорте

3:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето обещает быть жарким в галльской деревне! Парк "Астерикс" готовится к открытию новой семейной горки Cétautomatix, названной в честь знаменитого кузнеца, и доступной для самых маленьких гостей ростом от 1 метра. Но как добраться до этого места веселья, если у вас нет машины? Не волнуйтесь, у нас есть решение!

Фото: commons.wikimedia.org by Obélus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Парк Астерикс

Многие считают, что до парка, расположенного всего в 35 км от Парижа, можно добраться только на автомобиле по автомагистрали A1. Но это не так! Парк "Астерикс" — один из немногих парков развлечений, куда легко добраться общественным транспортом, включая поезд и даже автобус.

Путешествие на поезде (OUIGO, TGV или RER) и шаттле

Самый удобный способ — воспользоваться поездом до аэропорта Руасси — Шарль де Голль, а затем пересесть на специальный шаттл до парка. Время в пути на шаттле — всего 30 минут.

Как добраться до автовокзала в аэропорту Руасси — Шарль де Голль

На RER: садитесь на RER B и выходите на станции Aéroport CDG 1 (Терминал 3) (около 30 минут из центра Парижа).

На поезде OUIGO или TGV inOui: приезжайте на станцию Charles de Gaulle 2 TGV, а затем воспользуйтесь бесплатным шаттлом CDGVAL до остановки "Терминал 3 — Руассиполь", чтобы добраться до терминала. Время в пути на TGV: 1 час из Лилля, 2 часа 20 минут из Лиона, 3 часа из Нанта, 4 часа из Марселя, 4 часа 30 минут из Бордо.

Посадка на шаттл от автовокзала "Руассиполь"

На автовокзале "Руассиполь" найдите специальную билетную кассу парка "Астерикс", чтобы подтвердить бронирование шаттла на платформе A3. Касса работает с 8:10 до 12:45. Шаттлы отправляются каждые 15 минут в часы пик и каждые 30 минут в течение дня.

Важно: бронируйте шаттл заранее на сайте reservation.parcasterix.fr, не позднее чем за день до поездки. Стоимость билета в обе стороны составляет 11 евро для всех возрастов (бесплатно для детей до 3 лет).

Путешествие на автобусе

Автобусы связывают многие города с автовокзалом Plailly — Parc Astérix, расположенным прямо у входа в парк. Вот примерное время в пути: 1 час от Парижа, 2 часа от Лилля, 3 часа 50 минут от Дюнкерка, 4 часа от Руана, 6 часов от Ренна, 7 часов 45 минут от Гавра, 8 часов от Лиона, 8 часов 20 минут от Нанта.

FlixBus

FlixBus предлагает маршруты в парк Астерикс и обратно из 17 городов. Автобусы оборудованы туалетами, бесплатным Wi-Fi и индивидуальными электрическими розетками.

Примерные тарифы (от): 5,98 евро из Парижа, 12,98 евро из Лилля, 13,98 евро из Руана, 36,98 евро из Ренна, 13,98 евро из Гавра, 37,98 евро из Лиона, 45,98 евро из Нанта.

BlaBlaCar Bus

BlaBlaCar Bus также обслуживает несколько французских городов, предлагая поездки в парк "Астерикс" и обратно. В большинстве автобусов есть туалеты и электрические розетки, но нет Wi-Fi.

Примерная стоимость поездки: от 4,99 евро.

Уточнения

Астерикс (фр Parc Astérix) — тематический парк аттракционов на тему племени галлов, героем которого является вымышленный персонаж-галл Астерикс.

