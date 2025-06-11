Неизвестный, но потрясающий: Гларокавос стал звездой нового рейтинга европейских пляжей

Неожиданный поворот в мире туризма! Новый рейтинг European Best Destinations преподнёс сюрприз, назвав пляж Гларокавос самым красивым в Европе на 2025 год. И, вопреки ожиданиям, этот райский уголок находится не на Крите, а на полуострове Халкидики в Греции.
Благодаря тысячам голосов путешественников Греция не просто попала в список, а триумфально возглавила его с пляжем, который, возможно, ещё не так известен широкой публике, но навсегда покоряет сердца тех, кто его посетил.
Что же делает Гларокавос таким особенным? Расположенный на полуострове Кассандра, он поражает своим уникальным природным ландшафтом: бирюзовые воды, золотистый песок, пышный сосновый лес и лагуна, напоминающая экзотические пейзажи.
Судьи конкурса назвали его раем для тех, кто ищет спокойствия, природной красоты и кристально чистой воды. Неудивительно, что многие называют его Голубой лагуной Греции.
Этот пляж идеально подходит для семей, пар и любителей природы, предлагая:
В топ-10 лучших пляжей Европы на 2025 год вошли также живописные места Испании, Италии, Хорватии и Португалии, но Греция сияла ярче всех.
Готовы к незабываемому лету? Если вы мечтаете об отпуске в настоящем греческом раю, вдали от толп туристов, то Гларокавос должен стать номером один в вашем списке.
Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.
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