Неизвестный, но потрясающий: Гларокавос стал звездой нового рейтинга европейских пляжей

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Неожиданный поворот в мире туризма! Новый рейтинг European Best Destinations преподнёс сюрприз, назвав пляж Гларокавос самым красивым в Европе на 2025 год. И, вопреки ожиданиям, этот райский уголок находится не на Крите, а на полуострове Халкидики в Греции.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang Reiter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Греческий пляж

Благодаря тысячам голосов путешественников Греция не просто попала в список, а триумфально возглавила его с пляжем, который, возможно, ещё не так известен широкой публике, но навсегда покоряет сердца тех, кто его посетил.

Что же делает Гларокавос таким особенным? Расположенный на полуострове Кассандра, он поражает своим уникальным природным ландшафтом: бирюзовые воды, золотистый песок, пышный сосновый лес и лагуна, напоминающая экзотические пейзажи.

Судьи конкурса назвали его раем для тех, кто ищет спокойствия, природной красоты и кристально чистой воды. Неудивительно, что многие называют его Голубой лагуной Греции.

Этот пляж идеально подходит для семей, пар и любителей природы, предлагая:

Мелководье и безопасные воды для купания;

Тенистые участки для комфортного отдыха;

Разнообразные активности, такие как каякинг, сапсёрфинг, снорклинг и наблюдение за птицами.

В топ-10 лучших пляжей Европы на 2025 год вошли также живописные места Испании, Италии, Хорватии и Португалии, но Греция сияла ярче всех.

Готовы к незабываемому лету? Если вы мечтаете об отпуске в настоящем греческом раю, вдали от толп туристов, то Гларокавос должен стать номером один в вашем списке.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

