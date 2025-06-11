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Этот трюк стюардессы мгновенно меняет мнение упрямых пассажиров

2:29
Туризм

Если вы думаете, что обмен местами в самолёте — редкость, вы сильно ошибаетесь. По словам бортпроводницы Митра Амирзаде, такие просьбы звучат примерно на 80% рейсов в месяц. И чаще всего — это не просто просьбы, а целые сценки.

Салон самолёта
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон самолёта

Маленький трюк с большим эффектом

Когда родители просят пересадить пассажира, чтобы сесть рядом со своим ребёнком, а тот отказывается, у Митры есть секретное оружие.

«Хорошо, я доверяю вам этого малыша? Тогда возьмите закуски и раскраски», - говорит Митра пассажирам.

Такой приём почти всегда заставляет человека передумать.

Тем не менее, она подчёркивает: если пассажир оплатил конкретное место, он не обязан пересаживаться.

Ответственность в таких ситуациях нередко лежит на авиакомпании, которая не смогла правильно рассадить семью.

«В следующий раз, когда вы разозлитесь из-за места, которое вам не досталось, вспомните: вы не заплатили за выбор. Иначе вы бы сидели там, где хотели».

Как вежливо отказаться от обмена

"Никто не обязан менять своё место", - напоминает эксперт по этикету в путешествиях Джейми Фрейзер

Если вам некомфортно — вы вправе отказаться. Особенно, если у вас место у окна или в проходе. Главное — сделать это спокойно и вежливо. Даже если собеседник настаивает, достаточно просто повторить отказ — объяснения не нужны.

Если ситуация выходит из-под контроля — обратитесь к стюардессе, она знает, как действовать.

Когда стоит подумать о замене

Существуют ситуации, когда проявить понимание — лучший выбор:

  • ребёнок сидит далеко от родителей;
  • вам предлагают место получше;
  • у вас нет принципиальных предпочтений и вы хотите помочь.

Однако, если причина — просто чья-то неприязнь к середине ряда или желание сидеть с другом, вы вправе отказаться без чувства вины.

Самое главное правило — не самозахват

Никогда не занимайте чужое место без разрешения. Это создаёт ненужную напряжённость и может привести к неловким моментам или даже высадке из самолёта.

«Экипаж имеет право потребовать покинуть самолёт. Или вы станете очередным героем вирусного видео», — предостерегает Фрейзер.

Вежливость, такт и немного здравого смысла — лучшие спутники в любом полёте.

Уточнения

Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде. В современном виде и значении слово было впервые употреблено при дворе короля Франции Людовика XIV — гостям вручили карточки (этикетки) с указанием правил поведения; хотя определённые нормы и правила поведения существовали уже с древнейших времён.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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