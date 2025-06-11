Зелёный остров захватил внимание шведов: что делают пляжи в центре Стокгольма

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Греческий остров Скиатос — настоящий зелёный рай — "поселился" в сердце Швеции. Впервые столица страны Стокгольм и второй по величине город Гётеборг стали площадками для масштабной рекламной кампании, посвящённой этому курорту.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на пляже Скиатос

Остров на улицах двух столиц

С 2 по 15 июня в центре двух шведских городов на улицах и крупных цифровых экранах можно увидеть завораживающие пейзажи Скиатоса. Горы, зелёные склоны, лазурное море и уединённые пляжи — всё это транслируется в режиме нон-стоп, приглашая жителей насладиться летом на одном из самых любимых направлений.

Прямое небо: 3 рейса в неделю

Информационный повод для такой активности — открытие прямых авиарейсов между Швецией и Скиатосом.

С 18 мая по 5 октября 2025 года будут выполняться три рейса в неделю: два из Стокгольма и один из Гётеборга. Это делает поездку максимально удобной и быстрой.

Любовь шведов к Скиатосу — не новость

Скиатос давно считается излюбленным направлением у шведских туристов. Его природа, спокойная атмосфера и высокий уровень сервиса ежегодно привлекают тысячи отдыхающих из Скандинавии.

"Это особенно важная инициатива, ведь Скиатос — одно из традиционно любимых мест у граждан Швеции. Она поможет усилить туристический поток на остров", — отмечается в официальном заявлении.

Туризм как приоритет

Муниципальные власти Скиатоса продолжают активно продвигать остров на международной арене.

Современные рекламные решения, партнёрства с международными туристическими структурами, а также тесное сотрудничество с Министерством туризма и Греческой организацией по туризму дают свои плоды.

Скиатос — это не просто точка на карте, а бренд с чёткой идентичностью и динамичным развитием, который стремится быть на виду у широкой европейской аудитории.

Уточнения

Ски́атос (греч. Σκίαθος ή Σκιάθος) — небольшой остров в Греции, в Эгейском море, самый западный из островов архипелага Северные Спорады. Курорт.



Гётеборг Йётеборг (швед. /jœte'bɔrj/) — город на юго-западе Швеции в лене Вестра-Гёталанд. Расположен на берегу пролива Каттегат в устье реки Гёта-Эльв.

