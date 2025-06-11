Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбор малины прошёл? Подкормите растения, и они удивят вас повторным плодоношением
Возвращение на сцену: Jah Khalib анонсировал московские концерты после заявлений о любви к Украине
Волосы засияют, как в рекламе: вот простой домашний секрет, о котором молчат стилисты
Тайная заявка из-за океана: американцы решились на участие в Интервидении
Выбор питомца может изменить вашу жизнь — но только если учесть одну вещь
Как скрыть кривые углы без штукатурки и нервов — решение под рукой
Цены на грузоперевозки растут: кто виноват и что делать
Как сохранить молодость на долгие годы: напиток, который сохраняет здоровье и энергию
Где купить, где продать: названы регионы с максимальной выгодой от перепродажи авто

Зелёный остров захватил внимание шведов: что делают пляжи в центре Стокгольма

2:08
Туризм

Греческий остров Скиатос — настоящий зелёный рай — "поселился" в сердце Швеции. Впервые столица страны Стокгольм и второй по величине город Гётеборг стали площадками для масштабной рекламной кампании, посвящённой этому курорту.

Женщина на пляже Скиатос
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на пляже Скиатос

Остров на улицах двух столиц

С 2 по 15 июня в центре двух шведских городов на улицах и крупных цифровых экранах можно увидеть завораживающие пейзажи Скиатоса. Горы, зелёные склоны, лазурное море и уединённые пляжи — всё это транслируется в режиме нон-стоп, приглашая жителей насладиться летом на одном из самых любимых направлений.

Прямое небо: 3 рейса в неделю

Информационный повод для такой активности — открытие прямых авиарейсов между Швецией и Скиатосом.

С 18 мая по 5 октября 2025 года будут выполняться три рейса в неделю: два из Стокгольма и один из Гётеборга. Это делает поездку максимально удобной и быстрой.

Любовь шведов к Скиатосу — не новость

Скиатос давно считается излюбленным направлением у шведских туристов. Его природа, спокойная атмосфера и высокий уровень сервиса ежегодно привлекают тысячи отдыхающих из Скандинавии.

"Это особенно важная инициатива, ведь Скиатос — одно из традиционно любимых мест у граждан Швеции. Она поможет усилить туристический поток на остров", — отмечается в официальном заявлении.

Туризм как приоритет

Муниципальные власти Скиатоса продолжают активно продвигать остров на международной арене.

Современные рекламные решения, партнёрства с международными туристическими структурами, а также тесное сотрудничество с Министерством туризма и Греческой организацией по туризму дают свои плоды.

Скиатос — это не просто точка на карте, а бренд с чёткой идентичностью и динамичным развитием, который стремится быть на виду у широкой европейской аудитории.

Уточнения

Ски́атос (греч. Σκίαθος ή Σκιάθος) — небольшой остров в Греции, в Эгейском море, самый западный из островов архипелага Северные Спорады. Курорт.

Гётеборг Йётеборг (швед. /jœte'bɔrj/) — город на юго-западе Швеции в лене Вестра-Гёталанд. Расположен на берегу пролива Каттегат в устье реки Гёта-Эльв.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
Экономика и бизнес
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу Аудио 
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Эта вещь исчезала из моды трижды — и всё равно стала главным трендом лета
Таксисты всё знают: как их двигатели выхаживают по полмиллиона — секрет в одной привычке
Платят здоровьем за аплодисменты: Дима Билан раскрыл правду о жизни звёзд
Красота-а-а-а!: Алла Пугачёва удивила соцсети реакцией на фото Орбакайте с внучкой
Собака или кошка могут сделать для вашего здоровья больше, чем вы думаете
Невидимая война на рисовых полях: как импорт захватывает Японию
Охлаждает лучше кондиционера: летний десерт из 4 ингредиентов, который полюбит вся семья
Цветёт пышно, а ягод нет? У вишни свои счёты — и вот за что она мстит
Путешествие без авто: как доехать до парка Астерикс на общественном транспорте
Опасность трудоголизма: мозг адаптируется… но в очень худую сторону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.