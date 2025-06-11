18 метров вглубь истории: как замок Брезе стал настоящим подземным чудом Франции

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Представьте, что вы стоите на краю впечатляющей пропасти и смотрите на мир, скрытый под землёй, у подножия величественного замка Брезе. Этот ров, самый глубокий в Европе, глубиной 18 метров, — лишь намёк на невероятный подземный комплекс, который вас ждёт в регионе Мен и Луара, недалеко от Сомюра. Этот замок раскрывает секреты Франции, высеченные прямо под нашими ногами.

Фото: commons.wikimedia.org by Thérèse Gaigé, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замок Брезе

Открываем для себя уникальный подземный мир

Замок Брезе, впервые упомянутый в 1063 году, на протяжении почти тысячи лет сменил всего пять владельцев, но свои тайны он открыл публике лишь в 1998 году. Сегодня более 100 тысяч посетителей ежегодно исследуют эту уникальную крепость троглодитов, настоящий подземный город, вырезанный в туфе.

Мягкий известняк, характерный для долины Луары, позволил сеньорам Брезе создать подземное убежище поразительной изобретательности. Когда в 1448 году герцог Анжуйский санкционировал укрепление поместья, никто не мог представить, насколько масштабным станет это "перевёрнутое" строительство.

В этих прохладных галереях, где температура постоянно держится на уровне 12°C, находятся пекарня, ферма по разведению тутового шелкопряда и монументальный пресс-зал. Каждое пространство рассказывает историю подземной жизни, сочетающей в себе необходимость защиты и удивительную самодостаточность.

Вина, достойные самих королей

Туф не только использовался для создания этих впечатляющих галерей, но и сформировал винодельческую идентичность поместья. С пятнадцатого века белые вина Брезе славились своей изысканностью, и их ценил сам король Рене Анжуйский.

Семья Кольбер, потомки знаменитого министра Людовика XIV и владельцы замка с 1959 года, продолжает эту винодельческую традицию. Дегустация в подземных погребах после экскурсии — идеальное завершение погружения в это уникальное наследие эпохи Возрождения.

Секретные ходы для исследования

Экскурсия предлагает пройти километр по подземным переходам. Даже летом стоит взять с собой тёплую одежду: постоянная температура 12°C может стать неожиданностью после летней жары в садах. Сухие рвы, настоящие каньоны, вырытые вручную, открывают захватывающий вид на эту "перевёрнутую" архитектуру.

Мероприятия и развлечения в любое время года

В течение всего года проводятся различные мероприятия и развлечения. Летние средневековые рыцарские турниры переносят посетителей в прошлое, где их ждут рыцари в доспехах и старинные рынки. На Хэллоуин замок преображается в фантастическую атмосферу, а рождественская ярмарка превращает это место в волшебную страну местных ремёсел.

Если вы планируете посетить другие сокровища Луары, помните, что Брезе выделяется своей уникальностью: в то время как Шенонсо раскинулся на воде, Брезе уходит глубоко под землю.

Чтобы продлить впечатления, исследуйте окрестные деревни, где дома из туфа и погреба троглодитов свидетельствуют о тысячелетней истории этой уникальной земли.

Когда лучше всего посещать замок Брезе?

Весна и лето предлагают лучший компромисс: приятная температура для садов и желанная прохлада в подземелье. Сезонные события (средневековые рыцарские турниры, Хэллоуин, рождественские ярмарки) также могут повлиять на ваш выбор.

Доступен ли замок для людей с ограниченными физическими возможностями?

Частично. В то время как сады и части замка доступны, подземные ходы имеют узкие проходы и лестницы, по которым может быть трудно ориентироваться людям с ограниченной подвижностью.

Можно ли посещать замок с детьми?

Совершенно! Дети очарованы подземными ходами и впечатляющим рвом. Для детей в возрасте от 7 до 14 лет действуют специальные тарифы (от 7 до 12,40 евро) и семейные пакеты (от 34,40 до 47,50 евро).

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

