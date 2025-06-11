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Тайна бухты Ангелов: редкое морское существо неожиданно вернулось в воды Средиземного моря

2:40
Туризм

В глубинах Средиземного моря обнаружили редкую акулу, исчезнувшую с берегов Франции десятилетия назад.

Корсика, Средиземное море
Фото: panoramio.com by mpolyakov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Корсика, Средиземное море

"Думаю, я могу с уверенностью сказать, что все забыли об этом подводном существе. Тем не менее, она дала свое название известной бухте", — говорит фотограф, дайвер и биолог-натуралист Лоран Баллеста.

Речь идёт о бухте Ангелов, которая раскинулась между Ниццей и мысом Антиб. Это место не раз вдохновляло режиссёров и музыкантов — о бухте снимали фильмы, о ней писали песни. Но мало кто знает, в честь кого она получила своё имя.

Ангел из глубин

Бухта названа не случайно. Своё имя она унаследовала от морского ангела — акулы, которая внешне напоминает нечто среднее между акулой и скатом.

Этот морской обитатель, украшенный золотистыми узорами на спине, считался полностью исчезнувшим с континентального побережья Франции с 1950-х годов. Причина — чрезмерный вылов рыбы.

Сегодня морской ангел входит в список ста самых исчезающих видов в мире по версии Международного союза охраны природы (МСОП). Многие считали, что в этих местах он больше не обитает. Но оказалось, что это не так.

Неожиданная встреча

Недалеко от Корсики морские ангелы продолжают жить. Именно там, на глубине 38 метров, Лоран Баллеста и встретил это редкое существо, о котором уже почти никто не вспоминал.

О необычной находке ему подсказал бывший корсиканский рыбак Жан-Жак Рютор, увлечённый изучением морских обитателей.

Ныряя вблизи острова, Баллеста заметил небольшой участок песка, который выделялся среди окружающего дна.

Под тонким слоем песка скрывался морской ангел — он оставался незаметным до самого последнего момента.

Уникальные кадры и новые открытия

В результате Лоран Баллеста запечатлел этого редкого морского обитателя. Одно из его лучших фото сегодня можно увидеть в Ницце, на выставочном пространстве "Волна" у входа в Китовый залив.

Изучая морских ангелов, исследователь вместе с океанологами из команды "Андромеда" сделал ещё одно невероятное открытие.

Им удалось найти уникальное место — 18 миллионов гнёзд рыбы пикарель. Именно здесь морские ангелы нашли для себя надёжное укрытие.

История, казавшаяся завершённой, вдруг обрела продолжение.

Уточнения

Ко́рсика (также: Корс) (фр. Corse [kɔʁs], корс. Corsica, итал. Corsica) — четвёртый по величине остров в Средиземном море. Это один из 18 регионов Франции. Главный город — Аяччо.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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