Кампус-ду-Жордау — бразильская Швейцария: как город шоколада и трикотажа покоряет сердца туристов

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кампус-ду-Жордау тесно связан с туризмом. Этот бразильский город также известен производством трикотажа и шоколадных конфет ручной работы, созданных местными мастерами.

Фото: ru.wikipedia.org by Allice Hunter is licensed under Free More info город Кампус-ду-Жордау

Кампус-ду-Жордау предлагает множество туристических достопримечательностей, привлекающих посетителей всех возрастов. Среди них парк Амантикир с красивыми садами и лабиринтами, Деревня Каприче, туристический центр с европейской архитектурой, Холм Слона с панорамным видом на город, водопады и Пик Итапева, самая высокая точка региона с видом на долину Параиба. Дворец Боа-Виста и Музей Эльмиры Лейрнер предлагают новые культурные впечатления.

Жизнь в Кампус-ду-Жордау — отличный выбор для тех, кто ищет высокое качество жизни, близость к природе и спокойствие. Город предлагает развитую инфраструктуру, здравоохранение и образование, а также возможности для отдыха и культуры.

Однако важно учитывать, что стоимость жизни может быть высокой из-за туристической направленности города. Для тех, кто ценит спокойный образ жизни и наслаждается горным климатом, Кампус-ду-Жордау — правильный выбор.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

