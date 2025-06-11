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Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз

2:11
Туризм

После обильных дождей и резкого потепления в лесах Московской области начался настоящий грибной праздник. Сообщества грибников в социальных сетях буквально взорвались — новостные ленты пестрят фото с полными корзинами лисичек, подосиновиков и белых грибов. Первая волна сезона уже охватила почти весь регион.

грибы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
грибы

"Такого урожая не было лет пять"

Как сообщает "Вести Подмосковья", грибники не скрывают радости и делятся впечатляющими результатами.

"За полчаса набрал полведра подосиновиков. Такого урожая в июне не видел лет пять", — рассказал один из любителей тихой охоты из Сергиева Посада.

И подобные истории сейчас звучат из разных уголков Подмосковья.

Почему грибы так быстро пошли?

По словам местных жителей, стремительный рост грибов вызван сочетанием проливных дождей и резкого повышения температуры воздуха. Именно такая погода создает идеальные условия для массового появления грибов в лесах.

Где больше всего грибов?

Жители сообщают, что настоящая грибная волна захлестнула практически все районы Московской области.

В социальных сетях можно найти фото с внушительными урожаями, собранными в лесах вблизи Сергиева Посада, Чехова, Клина, Истринского района и других популярных грибных мест.

Но не всё так спокойно

Однако лесные прогулки в этом сезоне требуют особой осторожности. Грибники всё чаще находят в лесу следы диких животных.

Некоторые даже заметили следы медведей. Это серьёзный сигнал: в леса вернулась активная фауна, и любителям тихой охоты важно быть особенно внимательными, не заходить далеко вглубь и не оставаться в одиночестве.

Первая волна — только начало

Опытные грибники уверены: сезон только начинается. Если погода сохранится, впереди будет ещё больше грибного изобилия.

Но важно помнить, что вместе с урожаем в лес возвращаются и дикие звери, так что безопасность — в приоритете.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области — город Красногорск. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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