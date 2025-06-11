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Порту признан лучшим городом для поездок с друзьями — узнайте, где ещё можно весело отдохнуть

1:42
Туризм

Разве не здорово, когда выходные с друзьями наконец-то выходят за рамки переписок в соцсетях? Идеальный город для этого уже найден благодаря исследованию Titan Travel. Представьте себе: стильные бары, атмосфера всеобщего веселья, гастрономические изыски и, если повезёт, ласковое солнце.

Порту
Фото: commons.wikimedia.org by Gerd Eichmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Порту

И вот он, победитель: очаровательный Порту! Этот португальский город, расположившийся на холмах, признан лучшим местом для отдыха в компании друзей, получив впечатляющие 8,68 балла из 10. Порту предлагает не только 89 спа-центров для релаксации, но и множество мест, где можно танцевать до утра. Добавьте к этому безопасность, приятный климат, удобство для пеших прогулок и, конечно же, восхитительные вина и блюда. Кто откажется от портвейна с тоником?

Но Порту не одинок на вершине. Второе место занимает Флоренция (8,09 балла), которую Titan Travel справедливо называет "обязательным местом для любителей культуры" и городом, где "гастрономия занимает центральное место".

Замыкает тройку лидеров Эдинбург (8 баллов). Согласно исследованию, независимо от того, настроены ли вы на непринуждённый обед или праздничный ужин, Эдинбург выделяется 181 пабом и клубом, а также хорошим разнообразием вариантов еды.

Итак, вот полный список лучших городов для незабываемого отдыха с друзьями, составленный Titan Travel:

  • Порту
  • Флоренция
  • Эдинбург
  • Бордо
  • Лиссабон
  • Амстердам
  • Прага
  • Афины
  • Венеция
  • Таллин.

Уточнения

По́рту (порт. Porto ['poɾtu]) — третий по величине (после Лиссабона и Вила-Нова-ди-Гая) город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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