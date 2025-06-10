Воры знают ваш дом лучше, чем вы думаете: секреты безопасности перед отпуском

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

По статистике чешской полиции, летние месяцы отмечаются всплеском квартирных краж.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мужчина в балаклаве

Пустующие дома и квартиры привлекают воров, которые предварительно изучают объект: проверяют почтовый ящик, наличие света в ночное время, а также отслеживают активность в социальных сетях, чтобы определить, когда жильцы находятся в отпуске.

"Казалось бы, это очевидно, но основа безопасности — это запертые входные и балконные двери, а также плотно закрытые окна. Дверь, просто прикрытая, но не запертая, может быть открыта вором за считанные секунды", — отметил министр внутренних дел Вит Ракушан, подчеркивая, что злоумышленники чаще всего проникают в дома через плохо закрытые двери и окна.

Безопасность дома начинается с надежного замка.

"Минимум — это механическая защита, включающая фурнитуру и цилиндр не ниже 3-го класса взломостойкости, желательно дополненные дополнительным замком. Чем больше препятствий вы создадите для воров, тем меньше вероятность проникновения", — советует Питер Нойвирт, коммерческий директор компании Tokoz Inc.

Не забывайте закрывать и запирать окна подвалов, гаражей, а также садовых домиков и других построек, где хранятся инструменты.

Меры предосторожности:

Проверьте надежность запирания окон, балконных и гаражных ворот.

Не оставляйте ключи под ковриком или в других очевидных местах — воры о них знают.

Установите таймеры или "умное" освещение для имитации присутствия.

Попросите соседа забирать почту и присматривать за домом.

Оформите страховку на случай кражи или других неприятностей.

Переполненный почтовый ящик сигнализирует об отсутствии хозяев.

Перед отъездом:

Перекройте воду и газ.

Отключите электроприборы от сети, кроме холодильника и морозильника.

Вынесите мусор и испортившиеся продукты.

Поставьте цветы в тень и позаботьтесь об их поливе.

Выстирайте и высушите грязную одежду.

Вымойте посуду.

Позаботьтесь о домашних животных.

Уточнения

Фурниту́ра (фр. fourniture, от fournir — доставлять, снабжать) — вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления некоего цельного предмета.



