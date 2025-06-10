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Воры знают ваш дом лучше, чем вы думаете: секреты безопасности перед отпуском

2:15
Туризм

По статистике чешской полиции, летние месяцы отмечаются всплеском квартирных краж.

Мужчина в балаклаве
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мужчина в балаклаве

Пустующие дома и квартиры привлекают воров, которые предварительно изучают объект: проверяют почтовый ящик, наличие света в ночное время, а также отслеживают активность в социальных сетях, чтобы определить, когда жильцы находятся в отпуске.

"Казалось бы, это очевидно, но основа безопасности — это запертые входные и балконные двери, а также плотно закрытые окна. Дверь, просто прикрытая, но не запертая, может быть открыта вором за считанные секунды", — отметил министр внутренних дел Вит Ракушан, подчеркивая, что злоумышленники чаще всего проникают в дома через плохо закрытые двери и окна.

Безопасность дома начинается с надежного замка.

"Минимум — это механическая защита, включающая фурнитуру и цилиндр не ниже 3-го класса взломостойкости, желательно дополненные дополнительным замком. Чем больше препятствий вы создадите для воров, тем меньше вероятность проникновения", — советует Питер Нойвирт, коммерческий директор компании Tokoz Inc.

Не забывайте закрывать и запирать окна подвалов, гаражей, а также садовых домиков и других построек, где хранятся инструменты.

Меры предосторожности:

  • Проверьте надежность запирания окон, балконных и гаражных ворот.
  • Не оставляйте ключи под ковриком или в других очевидных местах — воры о них знают.
  • Установите таймеры или "умное" освещение для имитации присутствия.
  • Попросите соседа забирать почту и присматривать за домом.
  • Оформите страховку на случай кражи или других неприятностей.
  • Переполненный почтовый ящик сигнализирует об отсутствии хозяев.

Перед отъездом:

  • Перекройте воду и газ.
  • Отключите электроприборы от сети, кроме холодильника и морозильника.
  • Вынесите мусор и испортившиеся продукты.
  • Поставьте цветы в тень и позаботьтесь об их поливе.
  • Выстирайте и высушите грязную одежду.
  • Вымойте посуду.
  • Позаботьтесь о домашних животных.

Уточнения

Фурниту́ра (фр. fourniture, от fournir — доставлять, снабжать) — вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления некоего цельного предмета.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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