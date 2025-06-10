Воры знают ваш дом лучше, чем вы думаете: секреты безопасности перед отпуском

По статистике чешской полиции, летние месяцы отмечаются всплеском квартирных краж.
Пустующие дома и квартиры привлекают воров, которые предварительно изучают объект: проверяют почтовый ящик, наличие света в ночное время, а также отслеживают активность в социальных сетях, чтобы определить, когда жильцы находятся в отпуске.
"Казалось бы, это очевидно, но основа безопасности — это запертые входные и балконные двери, а также плотно закрытые окна. Дверь, просто прикрытая, но не запертая, может быть открыта вором за считанные секунды", — отметил министр внутренних дел Вит Ракушан, подчеркивая, что злоумышленники чаще всего проникают в дома через плохо закрытые двери и окна.
Безопасность дома начинается с надежного замка.
"Минимум — это механическая защита, включающая фурнитуру и цилиндр не ниже 3-го класса взломостойкости, желательно дополненные дополнительным замком. Чем больше препятствий вы создадите для воров, тем меньше вероятность проникновения", — советует Питер Нойвирт, коммерческий директор компании Tokoz Inc.
Не забывайте закрывать и запирать окна подвалов, гаражей, а также садовых домиков и других построек, где хранятся инструменты.
Меры предосторожности:
Перед отъездом:
Фурниту́ра (фр. fourniture, от fournir — доставлять, снабжать) — вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления некоего цельного предмета.
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