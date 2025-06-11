Место, где море стало тише: новый пляж на Балтике, который сравнивают с Дубаем

3:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Могли бы вы представить, что маленький рыбацкий городок на Балтике за несколько лет превратится в одну из самых популярных курортных зон Польши? Именно это случилось с Ярославцем — местом, которое сегодня называют польским Дубаем.

Фото: web.archive.org by frang947, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Балтийское море

Как всё началось

Проект стартовал в 2016 году как экологическая инициатива. Польша вложила в строительство 170 миллионов злотых (около 950 миллионов долларов), чтобы спасти от разрушения высокий морской утёс в Ярославце — самый большой в Центральной Померании. Основная цель была не в создании пляжа, а в защите побережья от эрозии и оползней.

Но результат оказался гораздо более масштабным.

Уникальный пляж с нуля

Вместо восстановления старых пляжей здесь построили совершенно новые. Пять массивных волнорезов из гранита, каждый длиной 180 метров, сформировали искусственные лагуны.

Между ними с морского дна намывали песок — этот процесс называют рефуляцией. Так в Ярославце появился широкий, мягкий песчаный пляж с тёплой, мелководной акваторией.

Поначалу на пляж пускать было нельзя — специалисты проводили испытания на безопасность. Полгода люди любовались новым курортом только издалека.

"Сначала был вход на вновь созданный пляж запрещен, но через полгода проведённые проверки безопасности выдали Морскому управлению разрешение на использование", — говорится на официальном сайте города.

Когда доступ наконец открыли, Ярославец быстро стал туристическим магнитом. Сегодня сюда приезжают более ста тысяч человек в год.

Почему это место так любят

Ярославец привлекает спокойным морем и необычным рельефом. Благодаря конструкции волнорезов вода здесь почти не уходит в открытое море — получается что-то вроде природных бассейнов.

Летом вода в этих "лагунах" гораздо теплее, чем на других участках польского побережья, а сам пляж считается одним из самых чистых.

Хотя сравнение с Дубаем — скорее маркетинговый ход, аналогия в чём-то уместна: самые известные пляжи Дубая, как и в Ярославце, были созданы искусственно.

Будущее польского Дубая

Развитие города продолжается. В планах — строительство амфитеатра, смотровых площадок, горок, променадов и удобных дорожек для всех. Проект уже проработан, и в ближайшие годы часть объектов начнёт появляться.

Но Ярославец — это не только пляж. Здесь стоит старинный маяк 1835 года, один из самых красивых на Балтике. С его 33-метровой высоты открывается отличный вид на море и окрестности.

В городе есть и необычный музей янтаря, где можно увидеть редкий голубой янтарь, а любители активного отдыха оценят пешие и веломаршруты.

Единственный минус — летом тут бывает очень людно. Если вам по душе тишина, лучше выбрать другой курорт на Балтике — их здесь немало.

Уточнения

Ярославец (пол Jarosławiec) — деревня в Замойском повете Люблинского воеводства Польши. Входит в состав гмины Ситно.



Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, был основан в XIX веке как рыбацкая деревня. С начала XX века он превратился в важный региональный и международный торговый центр, уделяющий особое внимание туризму и роскоши.

