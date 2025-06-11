Рай, который подвёл: самое популярное место оказалось худшим — и вот почему

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кто из нас не мечтал сбежать на белоснежный пляж? Но иногда самые "райские" направления оказываются переоценёнными. Канкун — один из таких примеров.

Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пляжи Канкуа

Несмотря на миллионы туристов и открытки с бирюзовой водой, он возглавил список самых разочаровывающих туристических городов 2025 года по версии Daily Mail.

Исследование основывается на реальных отзывах. Проанализировав почти 100 тысяч комментариев в Google о 100 самых популярных направлениях, Daily Mail выяснила: 14,2% отзывов о Канкуне — негативные.

Это больше, чем у любого другого города, включая турецкую Анталию, занявшую второе место. Среди основных претензий: завышенные цены, навязчивые торговцы и общее ощущение искусственности.

"Сегодня он маленький (крутой), грязный, переполненный, с заброшенными строительными руинами. Не место, которое стоит увидеть", — написал пользователь Google Рюдигер Шёнбом о пляже Дельфинс.

Популярность Канкуна сложно переоценить: только за 2024 год его посетили 9,7 миллиона иностранных туристов — это в два раза больше, чем столицу Мексики.

Но в такой массовости есть и обратная сторона — от перенаселённости страдает атмосфера, и город всё чаще превращается в конвейер туристических услуг.

Избегайте гостиничной зоны. Именно она больше всего раздражает путешественников своей "неаутентичностью".

Выбирайте правильное время. Март и апрель — пиковые месяцы с толпами студентов. Лучше ехать в конце апреля — начале июня или осенью, когда становится тише, но погода остаётся тёплой.

Рассмотрите альтернативы. На противоположной стороне полуострова Юкатан скрываются менее раскрученные, но не менее красивые пляжи. Хотите остаться на Карибской стороне? Обратите внимание на Тулум. Говорят, что там самый белый песок в мире, а атмосфера куда более расслабленная и "настоящая".

И хотя Канкун действительно вызывает споры, важно помнить: 85,8% отзывов о нём всё же положительные или нейтральные. Так что, возможно, всё дело в ожиданиях и в том, как вы спланируете свою поездку.

Уточнения

Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя. Название Cancún с майяского языка дословно переводится как змеиное гнездо.



Тулум — курортный город и муниципалитет в Мексике.

