Рай, который подвёл: самое популярное место оказалось худшим — и вот почему

Кто из нас не мечтал сбежать на белоснежный пляж? Но иногда самые "райские" направления оказываются переоценёнными. Канкун — один из таких примеров.
Несмотря на миллионы туристов и открытки с бирюзовой водой, он возглавил список самых разочаровывающих туристических городов 2025 года по версии Daily Mail.
Исследование основывается на реальных отзывах. Проанализировав почти 100 тысяч комментариев в Google о 100 самых популярных направлениях, Daily Mail выяснила: 14,2% отзывов о Канкуне — негативные.
Это больше, чем у любого другого города, включая турецкую Анталию, занявшую второе место. Среди основных претензий: завышенные цены, навязчивые торговцы и общее ощущение искусственности.
"Сегодня он маленький (крутой), грязный, переполненный, с заброшенными строительными руинами. Не место, которое стоит увидеть", — написал пользователь Google Рюдигер Шёнбом о пляже Дельфинс.
Популярность Канкуна сложно переоценить: только за 2024 год его посетили 9,7 миллиона иностранных туристов — это в два раза больше, чем столицу Мексики.
Но в такой массовости есть и обратная сторона — от перенаселённости страдает атмосфера, и город всё чаще превращается в конвейер туристических услуг.
И хотя Канкун действительно вызывает споры, важно помнить: 85,8% отзывов о нём всё же положительные или нейтральные. Так что, возможно, всё дело в ожиданиях и в том, как вы спланируете свою поездку.
Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя. Название Cancún с майяского языка дословно переводится как змеиное гнездо.
Тулум — курортный город и муниципалитет в Мексике.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.