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Рай, который подвёл: самое популярное место оказалось худшим — и вот почему

2:28
Туризм

Кто из нас не мечтал сбежать на белоснежный пляж? Но иногда самые "райские" направления оказываются переоценёнными. Канкун — один из таких примеров.

пляжи Канкуа
Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пляжи Канкуа

Несмотря на миллионы туристов и открытки с бирюзовой водой, он возглавил список самых разочаровывающих туристических городов 2025 года по версии Daily Mail.

Исследование основывается на реальных отзывах. Проанализировав почти 100 тысяч комментариев в Google о 100 самых популярных направлениях, Daily Mail выяснила: 14,2% отзывов о Канкуне — негативные.

Это больше, чем у любого другого города, включая турецкую Анталию, занявшую второе место. Среди основных претензий: завышенные цены, навязчивые торговцы и общее ощущение искусственности.

"Сегодня он маленький (крутой), грязный, переполненный, с заброшенными строительными руинами. Не место, которое стоит увидеть", — написал пользователь Google Рюдигер Шёнбом о пляже Дельфинс.

Популярность Канкуна сложно переоценить: только за 2024 год его посетили 9,7 миллиона иностранных туристов — это в два раза больше, чем столицу Мексики.

Но в такой массовости есть и обратная сторона — от перенаселённости страдает атмосфера, и город всё чаще превращается в конвейер туристических услуг.

  • Избегайте гостиничной зоны. Именно она больше всего раздражает путешественников своей "неаутентичностью".
  • Выбирайте правильное время. Март и апрель — пиковые месяцы с толпами студентов. Лучше ехать в конце апреля — начале июня или осенью, когда становится тише, но погода остаётся тёплой.
  • Рассмотрите альтернативы. На противоположной стороне полуострова Юкатан скрываются менее раскрученные, но не менее красивые пляжи. Хотите остаться на Карибской стороне? Обратите внимание на Тулум. Говорят, что там самый белый песок в мире, а атмосфера куда более расслабленная и "настоящая".

И хотя Канкун действительно вызывает споры, важно помнить: 85,8% отзывов о нём всё же положительные или нейтральные. Так что, возможно, всё дело в ожиданиях и в том, как вы спланируете свою поездку.

Уточнения

Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя. Название Cancún с майяского языка дословно переводится как змеиное гнездо.

Тулум — курортный город и муниципалитет в Мексике.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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