Топ-5 бюджетных путешествий по России на лето

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето — отличное время для путешествий по России, и это можно сделать, не тратя много денег.

Фото: commons.wikimedia.org by Gavrosh-1947, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Псков

Представляем топ-5 бюджетных направлений, которые подарят незабываемые впечатления без больших затрат.

1. Псков и Изборск

Исторические города с красивыми крепостями и доступными ценами на жильё и питание.

2. Великий Новгород

Культурное сердце России с множеством музеев и памятников, идеально для бюджетного тура.

3. Калининградская область

Уникальная европейская атмосфера, красивые пляжи Балтийского моря и демократичные цены.

4. Астрахань

Рыболовный рай у Каспийского моря, где можно отдохнуть и попробовать местную кухню.

5. Башкортостан — природные парки и озёра

Отличное место для любителей природы и активного отдыха с доступными ценами.

Путешествовать по России летом можно комфортно и бюджетно, выбирая правильные направления и планируя заранее.