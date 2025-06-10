Город в Италии, где пьют в два раза больше кофе — и вы тоже захотите

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Когда в Триесте воздух наполняется ароматом свежесмолотого кофе, кажется, что сам город просыпается вместе с первой чашкой. Здесь кофе — это не просто напиток, это часть истории, традиций и повседневной жизни.

Фото: pxhere.com by Указания авторства не требуется, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Приготовление кофе в Триесте

Добро пожаловать в кофейную столицу Италии

Триест, который Travel + Leisure включил в список лучших направлений для путешествий в 2025 году, уютно раскинулся на северо-востоке Италии, омываемый Адриатическим морем. В этом городе кофе не просто пьют — его уважают, о нём говорят, его вдыхают.

Говорят, что жители Триеста пьют кофе в два раза больше, чем в среднем по Италии, и, прогуливаясь по городским улочкам, вы легко в это поверите.

Кофе, на котором построен город

К концу XIX века в Триесте не просто любили кофе — он стал его экономическим сердцем. В то время здесь работало более 60 импортеров, 10 обжарщиков и почти 100 кафе. Именно в этом городе родились бренды Illy и Hausbrandt.

Такое развитие не было случайным. В 1719 году император Карл VI провозгласил Триест свободным портом, освободив его от пошлин.

Это решение навсегда изменило город, превратив его в крупнейший кофейный центр Австро-Венгерской империи и важнейший порт для поставок кофе в Вену.

Здесь кофе — это не просто утренний ритуал, это аромат времени и культуры, который чувствуется в каждой чашке.

Лучшие кофейные места

Начните день в Caffè Tommaseo — старейшем кафе Триеста, работающем с 1825 года. Вечером обязательно загляните в Caffè degli Specchi, чтобы встретить закат с видом на море. А для истинных ценителей — Illy Caffè, где на вас будет смотреть люстра, полностью собранная из чашек для эспрессо.

Когда лучше ехать

Триест особенно хорош поздней весной и в начале осени. Летом можно купаться в Барколе и Гриньяно, а в октябре город оживает благодаря регате Барколана и кофейному фестивалю, где можно бесплатно пробовать кофе и даже побороться за титул лучшего бариста.

Прогулки и история

Посетите замок Мирамаре, чтобы окунуться в эпоху Габсбургов. В его залах, похожих на корабль, и ботаническом саду скрыты увлекательные истории о жизни эрцгерцога Фердинанда Максимилиана.

Как пить кофе в Триесте

В Триесте кофе заказывают по своим, особенным правилам. Здесь не просят "эспрессо" — говорят "неро", а если хотите добавить немного молока — заказывайте "гочча". Молочные напитки — только утром, после завтрака — табу.

В "Триестини" пьют кофе в стеклянных стаканах — закажите "капо ин би" или "капо ин тацца гранде", чтобы почувствовать себя местным. Правильный заказ — это целая наука, которая делает каждый визит в кафе маленьким приключением.

Как добраться

Ближайший аэропорт — Trieste Airport (TRS), всего в 32 км от центра. Из аэропорта удобно добраться поездом — прямой маршрут доставит вас в сердце города без пересадок.

Уточнения

Трие́ст (итал. и вен. Trieste ) — город в Италии, столица области Фриули-Венеция-Джулия. Административный центр одноимённой провинции. В прошлом — вольный имперский город, столица Австрийского Приморья, обособленная свободная территория. Покровителем города считается Иуст Триестский. Праздник города — 3 ноября.



Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

