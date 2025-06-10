Эксперты назвали 5 курортов, где семья отдохнет без лишних затрат

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ставропольский край признан самым выгодным регионом для семейных поездок в этом году, где средняя стоимость ночи в отеле составляет 9150 рублей. На втором месте — Республика Татарстан с ценой 9170 рублей за ночь, а третье место занимает Ленинградская область, где размещение обходится в среднем в 9355 рублей. Эти данные представили аналитики «Яндекс Путешествий», сообщает iz.ru.

Фото: Национальный туристический портал Казанский кремль, город Казань, Республика Татарстан

Среди городов наиболее доступные варианты предлагает Москва с ценой 7330 рублей за ночь, за ней следуют Калининград (8635 рублей) и Санкт-Петербург (8950 рублей).

Длительные семейные поездки традиционно направляются в курортные регионы, такие как Крым (Ялта), Краснодарский край (Сочи, Геленджик), Дагестан (Дербент) и Ставропольский край (Кисловодск). В этих направлениях средняя продолжительность отдыха с детьми составляет 6–8 дней.

Эксперты отмечают, что в 2025 году срок бронирования летних поездок с детьми практически сравнялся с обычными путешествиями, составляя 3–4 месяца (103–137 дней). Популярные направления продолжают пользоваться высоким спросом, в то время как новые быстроразвивающиеся регионы формируют свою динамику.

Лидеры по увеличению интереса среди семейных туристов: Алтайский край (+175% и подъём на семь позиций), Карачаево-Черкесия (+161% и плюс две позиции) и Волгоградская область (+142% и плюс четыре позиции). Эти регионы предлагают разнообразные варианты отдыха — от горных курортов до исторических памятников, что делает их привлекательными для путешественников с детьми.

Аналитики предсказывают, что текущие тенденции продолжатся до конца летнего сезона, а популярность альтернативных курортов будет расти благодаря улучшению инфраструктуры и доступным ценам.