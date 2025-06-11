Знаменитый маршрут «Золотое кольцо» стал национальным: что это значит для туризма

Один из самых узнаваемых туристических маршрутов России — "Золотое кольцо" — официально получил статус национального.
Об этом на Международном туристическом форуме "Путешествуй!" сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, подчеркнув, что новое звание откроет дополнительные возможности для более активного и системного развития этого направления.
С приобретением статуса национального, маршрут получит приоритет в государственной поддержке. Это повлечёт за собой расширение спектра услуг от туроператоров и турагентств, а также улучшение туристической инфраструктуры. Всё это сделает путешествия по маршруту более комфортными и доступными для россиян и гостей страны.
Маршрут охватывает Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. Здесь сосредоточено множество исторических памятников, объектов ЮНЕСКО и живописных природных территорий. Близость к столице делает маршрут особенно удобным для коротких поездок продолжительностью от трёх до семи дней.
Центральные регионы России и Москва давно выступают как взаимно привлекательные туристические направления. Так, Владимирская и Ярославская области входят в число наиболее популярных у москвичей, а более 40% жителей столицы, совершающих внутренние путешествия, выбирают ЦФО.
Придание маршруту нового статуса — это шаг к превращению классического направления в современный, конкурентоспособный и привлекательный туристический продукт на внутреннем и международном рынке.
Золото́е кольцо́ Росси́и — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.