Знаменитый маршрут «Золотое кольцо» стал национальным: что это значит для туризма

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из самых узнаваемых туристических маршрутов России — "Золотое кольцо" — официально получил статус национального.

Фото: commons.wikimedia.org by Suzdal traveler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Суздаль

Об этом на Международном туристическом форуме "Путешествуй!" сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, подчеркнув, что новое звание откроет дополнительные возможности для более активного и системного развития этого направления.

С приобретением статуса национального, маршрут получит приоритет в государственной поддержке. Это повлечёт за собой расширение спектра услуг от туроператоров и турагентств, а также улучшение туристической инфраструктуры. Всё это сделает путешествия по маршруту более комфортными и доступными для россиян и гостей страны.

Маршрут охватывает Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. Здесь сосредоточено множество исторических памятников, объектов ЮНЕСКО и живописных природных территорий. Близость к столице делает маршрут особенно удобным для коротких поездок продолжительностью от трёх до семи дней.

Центральные регионы России и Москва давно выступают как взаимно привлекательные туристические направления. Так, Владимирская и Ярославская области входят в число наиболее популярных у москвичей, а более 40% жителей столицы, совершающих внутренние путешествия, выбирают ЦФО.

Придание маршруту нового статуса — это шаг к превращению классического направления в современный, конкурентоспособный и привлекательный туристический продукт на внутреннем и международном рынке.

Уточнения

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

