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Турция и Египет в топе: как россияне планируют летние каникулы с детьми в 2025?

2:12
Туризм

Турция и Египет заняли лидирующие позиции среди популярных направлений для семейного отдыха у россиян летом 2025 года. Такие данные предоставили сервис Travelata.ru и страховая компания «Росгосстрах», которые были проанализированы изданием «Известия».

турция
Фото: web.archive.org by wull_how, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
турция

Хотя доля Турции среди бронирований снизилась с 67% до 62%, она по-прежнему удерживает первое место. Интерес к Египту возрос — объем бронирований увеличился с 10% до 14%.

Российские курорты разместились на третьем месте, хотя их доля уменьшилась с 12% до 7%. В пятерку популярных направлений также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд, а в июле вместо последнего в топ-5 появится Абхазия.

В целом количество россиян, собирающихся провести летние каникулы с детьми, увеличилось на 31%, отмечают аналитики.

Средняя стоимость семейной поездки в Турцию в 2025 году составила 339 тыс. рублей, в Египет — 285 тыс., по России — 155 тыс., а в ОАЭ — 265 тыс. рублей.

Несмотря на рост цен на поездки, туристы с детьми выбирают отели 4 и 5 звезд, а также системы питания «всё включено» и «ультра всё включено». В этом году доля покупок туров с такими условиями возросла с 77% до 79%.

4 июня в исследовании «Циан.Посуточно» и «Туту», результаты которого также были приведены в «Известиях», сообщалось о росте спроса на перелеты в Горно-Алтайск, Калининградскую область, Дальневосточный федеральный округ (включая Благовещенск, Улан-Удэ, Владивосток) и крупные города-миллионники (Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Волгоград и Красноярск).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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