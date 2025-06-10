Паника или реальность? Аллергические реакции на солнце у россиян в Турции

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавние сообщения в Telegram-канале Shot о массовых аллергических реакциях на солнце у россиян в Турции вызвали волну тревоги. Утверждается, что десятки пострадавших обратились за помощью в популярных курортных зонах — Сиде, Кемере и Анталье.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Однако Ассоциация туроператоров России (АТОР), сообщает ТАСС, опровергла наличие массовых обращений. Представители турфирм и страховых компаний заявили, что число жалоб на солнечную аллергию не превышает обычных сезонных показателей. Согласно их данным, ситуация на курортах стабильная, без признаков вспышки или чрезвычайных случаев.

Тем не менее, АТОР рекомендует туристам не экономить на страховке. Стандартные полисы могут не покрывать лечение от солнечных ожогов, аллергий или травм, полученных на водных горках. Специалисты советуют внимательно изучать условия страховки до поездки и при необходимости оформлять дополнительные опции онлайн.

Таким образом, пока в соцсетях разгорается паника, официальные источники сохраняют спокойствие: туристам важно подходить к отдыху с умом, готовясь не только к жаре и солнцу, но и к возможным рискам — без излишней тревоги, но с адекватной подготовкой.

Уточнения

Кеме́р (тур. Kemer) — район турецкой провинции Анталья, курортный и портовый город на средиземноморском побережье.

