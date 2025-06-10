Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как МакSим переживает подростковый кризис старшей дочери: рассказ о глубоких переживаниях
Турецкий холдинг отказался от добычи золота на Украине: не оправдались ожидания
Здоровые продукты, которые делают вас толще: 8 неожиданных коварных врагов похудения
Долголетие в шаговой доступности: как простая активность утром творит чудеса с организмом
Где живут дольше всех? Этот остров не похож ни на один другой в Греции
Рай замёрз — и может снова растаять: доказательства прошлого, которое пугает будущее
Вы сажаете как дед — а лук всё хуже? Один восточный приём ставит всё с ног на голову
Матери без сердца: эти животные бросают детей, как надоевшие игрушки
Настоящее спасение для хозяйки: превращаем терку в главный инструмент на кухне

Оверлендинг — не просто дорога: как выбрать маршрут, подготовить машину и превратить автопутешествие в увлекательное приключение

2:22
Туризм

Продолжительное путешествие на несколько дней, недель, месяцев на авто, или оверлендинг, не просто перемещение из одной точки в другую, а целая история, полная новых впечатлений и открытий. Вы имеете возможность исследовать не только крупные города, но и малые деревушки, где можно попробовать местные блюда и узнать о быте жителей.

в путешествие на авто
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в путешествие на авто

Журналист, путешественник Игорь Серебряный в интервью Pravda. Ru рассказал о своем опыте длительных автопоездок.

По словам собеседника, выбор направления для путешествия по России зависит от наличия свободного времени: поездка на выходные — это одно, а экспедиция на несколько месяцев — совсем другое. Главное в поездке — удовольствие от свободы выбора маршрута каждый день, подчеркнул собеседник. Находясь в условиях удаленной работы, Игорь организовал путешествие из Москвы по следующему маршруту: Тула — Орел — Воронеж — Ростов — Краснодар — Новороссийск — Ставрополь — Владикавказ — Грузия (на маршрутке) — Владикавказ — Элиста — Волгоград — Тамбов — Москва.

"Получилось такое кольцо. В принципе, его можно объехать и за две недели, но это будет очень быстро", — отметил Серебряный.

Игорь предпочитает путешествовать спонтанно: прошлым летом поездка заняла два месяца — с начала июня до начала августа. Днем он ехал, в города заезжал, чтобы переночевать (сервисов для бронирования сейчас достаточно). Однако, как сказал собеседник, если кто-то хочет вырваться на природу, всегда можно найти подходящее место вдали от трассы (желательно отъезжать на километр).

Что касается подготовки автомобиля, ничего особенного не делал, кроме замены масла и наличия запаски. По словам эксперта, в современных условиях даже в небольших населенных пунктах имеются автосервисы, так что, если что-то случится, можно быстро решить проблему.

Что касается трудностей на трассах, то почти никаких, кроме пробок, особенно на маршруте из Москвы в Краснодар. Но стоит быть готовыми к задержкам из-за большого потока машин. С питанием в поездке никаких проблем не возникало: развитая сеть придорожных кафе работает бесперебойно, заключил Серебряный.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Домашние животные
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце Аудио 
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны Дмитрий Плотников Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова
Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны
Гробовая тишина мира: что скрывает Зеленский от украинцев, которых он продал и предал?
Украшал машину — остался без неё: за какой тюнинг теперь снимают авто с учёта
Психологический лайфхак от Лолиты: как пережить отмену и сохранить себя
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Опасные обитатели тропиков: что скрывают гиганты джунглей, способные напасть
В этом месте она никогда не вырастет: капуста мстит за ошибку при посадке
Шокирующая правда о жиросжигании: почему 90% людей делают это неправильно
Италия, которую стоит бояться: кого можно встретить на природе и как выжить после этой встречи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.