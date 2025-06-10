Оверлендинг — не просто дорога: как выбрать маршрут, подготовить машину и превратить автопутешествие в увлекательное приключение

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Продолжительное путешествие на несколько дней, недель, месяцев на авто, или оверлендинг, не просто перемещение из одной точки в другую, а целая история, полная новых впечатлений и открытий. Вы имеете возможность исследовать не только крупные города, но и малые деревушки, где можно попробовать местные блюда и узнать о быте жителей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info в путешествие на авто

Журналист, путешественник Игорь Серебряный в интервью Pravda. Ru рассказал о своем опыте длительных автопоездок.

По словам собеседника, выбор направления для путешествия по России зависит от наличия свободного времени: поездка на выходные — это одно, а экспедиция на несколько месяцев — совсем другое. Главное в поездке — удовольствие от свободы выбора маршрута каждый день, подчеркнул собеседник. Находясь в условиях удаленной работы, Игорь организовал путешествие из Москвы по следующему маршруту: Тула — Орел — Воронеж — Ростов — Краснодар — Новороссийск — Ставрополь — Владикавказ — Грузия (на маршрутке) — Владикавказ — Элиста — Волгоград — Тамбов — Москва.

"Получилось такое кольцо. В принципе, его можно объехать и за две недели, но это будет очень быстро", — отметил Серебряный.

Игорь предпочитает путешествовать спонтанно: прошлым летом поездка заняла два месяца — с начала июня до начала августа. Днем он ехал, в города заезжал, чтобы переночевать (сервисов для бронирования сейчас достаточно). Однако, как сказал собеседник, если кто-то хочет вырваться на природу, всегда можно найти подходящее место вдали от трассы (желательно отъезжать на километр).

Что касается подготовки автомобиля, ничего особенного не делал, кроме замены масла и наличия запаски. По словам эксперта, в современных условиях даже в небольших населенных пунктах имеются автосервисы, так что, если что-то случится, можно быстро решить проблему.

Что касается трудностей на трассах, то почти никаких, кроме пробок, особенно на маршруте из Москвы в Краснодар. Но стоит быть готовыми к задержкам из-за большого потока машин. С питанием в поездке никаких проблем не возникало: развитая сеть придорожных кафе работает бесперебойно, заключил Серебряный.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

