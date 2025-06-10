Как подготовиться к успешному сплаву на байдарке: советы эксперта

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Алексей Свирин, глава Федерации гребного спорта России и заслуженный мастер спорта, поделился рекомендациями для начинающих байдарочников, мечтающих о речном сплаве.

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В интервью Moneytimes.ru Свирин подчеркнул, что подготовка к сплаву определяется уровнем физической подготовки и длиной маршрута. Преодоление 20-25 километров предполагает несколько часов интенсивной работы, что требует предварительных тренировок. Новичкам рекомендуется провести от пяти до десяти занятий для освоения техники управления байдаркой и понимания её поведения на воде.

Что необходимо взять с собой в путешествие? В первую очередь — спасательный жилет, важнейший элемент безопасности. Одежду следует подбирать в соответствии с погодными условиями: от лёгкой, защищающей от солнца, до теплой и непромокаемой. Не забудьте про воду и лёгкую еду — поддержание энергии и водного баланса критически важно для успешного сплава.

Особое значение Алексей Свирин придает сопровождению, особенно для тех, у кого мало опыта. Отсутствие твердой почвы и защиты на воде делает наличие группы поддержки ключевым фактором безопасности.

Уточнения

Байда́рка — длинная узкая лёгкая лодка приморских народов тихоокеанского севера: алеутов, чукчей, коряков, эскимосов, предназначенная для охоты на морского зверя.

