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От альпийских вершин до морских пляжей: лучшие велоприключения в Венето

2:43
Туризм

Покататься на велосипеде по Венето — всё равно что открыть ящик с сокровищами, где вместо золота — пейзажи Доломитовых Альп, виноградники на холмах Просекко, древние виллы и бирюзовая гладь озера Гарда.

Велосипед
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Велосипед

Этот регион — настоящий рай для тех, кто хочет совместить активность с эстетикой: утренний кофе в Аркуа-Петрарка, спа-пауза в Эуганских холмах, а вечером — апероль на берегу лагуны после поездки из Тревизо в Езоло. От неспешных прогулок вдоль реки Силе до эпических маршрутов от гор к морю — вы найдете маршрут под своё настроение, время и амбиции. И, возможно, это будет ваше лучшее путешествие по Италии.

1. Мюнхен-Венеция (участок Венето): эпичное путешествие через Альпы

Этот международный маршрут проведет вас через живописные Доломитовые Альпы, холмы Просекко и вдоль реки Силе до самой Венецианской лагуны. Сложность варьируется от средней до высокой, а пейзажи меняются от заснеженных вершин до виноградников и каналов. Идеально для многодневного приключения на треккинговом или гравийном велосипеде.

2. Кольцо Эуганских холмов: виллы, вино и спа

Погрузитесь в атмосферу средневековых деревень, посетите термальные курорты и прокатитесь мимо величественных венецианских вилл. Этот 65-километровый маршрут с мягкими подъемами идеален для весенних или осенних поездок. Обязательно загляните в винные погреба Аркуа Петрарка, советует sportoutdoor24.it.

3. Тропа вдоль реки Силе: медитативное путешествие

95 км спокойной велосипедной дорожки вдоль извилистой реки Силе через природные парки и старинные мельницы. Подходит для любого уровня подготовки и всех типов велосипедов. Отличный вариант для семейного отдыха или романтического уик-энда.

4. Озеро Гарда (венецианская сторона): пляжи и панорамы

80 км живописной дороги вдоль восточного берега Гарды с остановками в очаровательных городках Пескьера-дель-Гарда и Мальчезине. Рекомендуем подняться на канатной дороге на Монте-Бальдо для потрясающих видов!

5. Венеция — Лидо-ди-Езоло: от лагуны к морю

Легкий 40-километровый маршрут от венецианского побережья до популярного морского курорта. По пути — рыбацкие деревушки, песчаные дюны и возможность совершить морскую прогулку на пароме.

Уточнения

Велосипедный спорт или просто Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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