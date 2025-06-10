Едем по степям — и вдруг солёное озеро с эффектом Мёртвого моря

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия на машине — это не просто дорога, а путь к неожиданным открытиям. Особенно, если маршрут проходит по Оренбургской области — месту, где каждый поворот проложен сквозь богатую историю и удивительную природу.

Фото: Flickr by Moyan Brenn from Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дорога

Маршрут с характером

Нацпроект "Туризм и гостеприимство" открыл новые возможности для автопутешественников. Эксперты разработали маршруты с учётом интересов туристов — от любителей природы до охотников за историей.

Один из них — дорога к заповеднику "Шайтан-Тау", что в переводе с тюркского означает "Чёртова гора". Это самый молодой заповедник России, созданный в 2014 году. Его задача — сохранить редкий для страны ландшафт: дубравную лесостепь. Здесь не только оберегают природу, но и развивают научные исследования, при этом приглашая туристов на экологические маршруты.

А дальше путь ведёт в Кувандык — город с поэтичным названием, означающим по-башкирски "долина счастья". Именно здесь степи уступают место предгорьям, и природа начинает играть другими красками.

Где история дышит ветром

Трасса Р-239 — не просто дорога. На её пути — Каменный мост XIX века, некогда служивший соляной дороге. Мост, видевший и почтовые упряжки, и съёмки фильма "Русский бунт", сегодня восстановлен и открыт для всех, кто ищет дух времени.

Местное "Мёртвое море"

Городок Соль-Илецк давно стал курортом: сюда едут за целебными озёрами, в которых вода насыщена бромом, хлором, железом и борной кислотой. Озеро Развал — самый известный водоём, где можно лежать на поверхности, как в израильском Мёртвом море. Вода здесь не замерзает даже зимой.

Рядом находятся озёра Дунино и Тузлучное, где соли меньше, но есть богатые залежи органической грязи, полезной при проблемах с кожей и суставами.

Климат с сюрпризами

У Оренбуржья свой нрав. Из-за перепадов высот — от степей до гор — здесь часто сменяется погода. Резкие ветры могут за день превратить лето в осень, поэтому в дорогу лучше взять одежду на все случаи.

Уточнения

Автомобильный туризм — путешествия людей в страны или местности, отличные от их постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или арендованный автомобиль.



Запове́дник — участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс.

