Узаконено в ЕС: за ручную кладь теперь могут брать деньги — и это только начало

Теперь за ручную кладь в самолёте можно будет требовать плату на вполне законных основаниях — такие правила утвердили в Европейском союзе. Решение стало неожиданным, ведь раньше подобные сборы противоречили нормам ЕС.
В четверг в Брюсселе министры транспорта ЕС дали зелёный свет новым правилам, несмотря на активное сопротивление Германии, Испании, Португалии и Словении. Основной пункт: пассажирам разрешается бесплатно брать на борт лишь одну сумку, которую можно разместить под сиденьем. За остальную ручную кладь придётся платить.
"Принятые сегодня правила — это ответ на долгий запрос как от пассажиров, так и от авиакомпаний на более чёткое регулирование", — заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак. Польша в настоящий момент председательствует в ЕС.
Чтобы сгладить негатив, новые нормы предусматривают усиленные меры защиты прав пассажиров в случае отмен или задержек рейсов. Если авиакомпания не сможет обеспечить замену рейса в течение трёх часов, пассажир получит право выбрать альтернативный транспорт самостоятельно и потребовать до 400% возврата от стоимости билета.
Также вводятся чёткие правила компенсаций:
Если рейс задержан, перевозчик будет обязан предоставить еду, воду и, при необходимости, размещение. Если этого не произойдёт — пассажиры вправе требовать компенсацию самостоятельно, предъявив авиакомпании соответствующие чеки.
Интересно, что авиаперевозчики теперь смогут ссылаться на "чрезвычайные обстоятельства" только в том случае, если докажут, что предприняли все возможные меры.
Не все восприняли нововведения с энтузиазмом. В Европейской организации потребителей BEUC назвали изменения откатом в защите базовых прав.
"На бумаге часть норм выглядит прогрессивно, но в реальности — происходит отказ от ключевых пассажирских прав. Взимание платы за ручную кладь — это нарушение прецедентного права ЕС", — заявили в BEUC.
Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.
Компенсация (от лат. compensatio — "возмещение")
Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!