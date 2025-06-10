Узаконено в ЕС: за ручную кладь теперь могут брать деньги — и это только начало

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Теперь за ручную кладь в самолёте можно будет требовать плату на вполне законных основаниях — такие правила утвердили в Европейском союзе. Решение стало неожиданным, ведь раньше подобные сборы противоречили нормам ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Человек с портфелем

Новые правила: платить или не лететь

В четверг в Брюсселе министры транспорта ЕС дали зелёный свет новым правилам, несмотря на активное сопротивление Германии, Испании, Португалии и Словении. Основной пункт: пассажирам разрешается бесплатно брать на борт лишь одну сумку, которую можно разместить под сиденьем. За остальную ручную кладь придётся платить.

"Принятые сегодня правила — это ответ на долгий запрос как от пассажиров, так и от авиакомпаний на более чёткое регулирование", — заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак. Польша в настоящий момент председательствует в ЕС.

Чтобы не возмущались: компенсации и бонусы

Чтобы сгладить негатив, новые нормы предусматривают усиленные меры защиты прав пассажиров в случае отмен или задержек рейсов. Если авиакомпания не сможет обеспечить замену рейса в течение трёх часов, пассажир получит право выбрать альтернативный транспорт самостоятельно и потребовать до 400% возврата от стоимости билета.

За опоздание — деньги на счёт

Также вводятся чёткие правила компенсаций:

300 евро за задержку более четырёх часов на ближних маршрутах (до 3500 км);

500 евро за опоздание свыше шести часов на дальнемагистральных перелётах.

Не накормили? Платите сами, но требуйте назад

Если рейс задержан, перевозчик будет обязан предоставить еду, воду и, при необходимости, размещение. Если этого не произойдёт — пассажиры вправе требовать компенсацию самостоятельно, предъявив авиакомпании соответствующие чеки.

"Чрезвычайные обстоятельства" — но только с доказательствами

Интересно, что авиаперевозчики теперь смогут ссылаться на "чрезвычайные обстоятельства" только в том случае, если докажут, что предприняли все возможные меры.

Возмущение потребителей: удар по правам

Не все восприняли нововведения с энтузиазмом. В Европейской организации потребителей BEUC назвали изменения откатом в защите базовых прав.

"На бумаге часть норм выглядит прогрессивно, но в реальности — происходит отказ от ключевых пассажирских прав. Взимание платы за ручную кладь — это нарушение прецедентного права ЕС", — заявили в BEUC.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.



Компенсация (от лат. compensatio — "возмещение")

