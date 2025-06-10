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Где живут дольше всех? Этот остров не похож ни на один другой в Греции

2:10
Туризм

Затерянный в восточной части Эгейского моря, вдали от шумных туристических маршрутов, Икария — это не просто ещё один греческий остров. Это место, где время течёт медленнее, люди живут дольше, а природа выглядит так, будто её никто не трогал веками. И именно его Lonely Planet включил в список лучших островов Греции, которые стоит посетить в 2025 году.

Греция, Икария
Фото: commons.wikimedia.org by Giannismits, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Греция, Икария

Что делает Икарию такой особенной?

Добраться сюда — уже приключение. Но те, кто осмеливаются преодолеть путь, оказываются в награде: нетронутые пляжи, густые леса, скалистые овраги и свой собственный, самобытный ритм жизни.

"Икария — это дикий остров, куда не так просто попасть, но каждый шаг стоит того. Уединённый, холмистый, с мощной энергетикой и собственной культурой", — пишет Lonely Planet.

Местные жители знамениты своим долголетием. Икария — одна из пяти мировых "голубых зон", где люди часто доживают до 100 лет, оставаясь при этом активными и радостными. Секрет в еде, движении, спокойствии — и, как ни странно, в умении наслаждаться жизнью.

Легенды, вино и пляжи

Икария — остров, окружённый мифами. Считается, что именно здесь родился Дионис, бог вина и театра. Название же острова связано с мифом об Икаре — том самом, который взлетел слишком близко к солнцу.

Если вы решитесь на поездку, Lonely Planet советует арендовать авто — так вы сможете прочувствовать дух острова в полной мере. Одно из главных направлений — пляж Сейшельских островов, скрытая бухта с кристальной водой и белой галькой, окружённая скалами.

Не только море

Икария славится не только морем. В деревне Терма можно отдохнуть в горячих минеральных источниках, которые, по местным поверьям, облегчают боли в суставах.

А те, кто хочет прикоснуться к истории острова, могут подняться в горы и увидеть древние скальные укрытия — здесь когда-то прятались от пиратов.

Уточнения

Икари́я (греч. Ικαρία), Икар, Никария — греческий остров в Эгейском море, в архипелаге Восточные Спорады. Иногда его и остров Самос также причисляют к архипелагу Южные Спорады. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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