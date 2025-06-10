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41-летний турист столкнулся с тёмной стороной шаманства: шокирующий инцидент в Перу

1:09
Туризм

Американский турист, увлечённый духовными практиками, во время отпуска отправился в Перу, ища просветления, однако вместо этого расстался с жизнью.

Перу
Фото: web.archive.org by Jang Woo Lee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Перу

41-летний мужчина из Алабамы, остановившись в хостеле в общине Санта-Мария-де-Охеда, принял участие в шаманском ритуале, в ходе которого употребил аяуаску — психоактивный напиток, используемый в традиционных церемониях. Считается, что благодаря аяуаске можно достичь изменённых состояний сознания, чем активно пользуются шаманы.

После употребления аяуаски у мужчины произошёл срыв, который привёл к полиорганной недостаточности и смерти. Позже выяснилось, что незадолго до ритуала американец принимал антибиотики.

Предполагается, что именно взаимодействие лекарств с галлюциногенным веществом и спровоцировало столь трагическую реакцию организма. Этот случай служит предостережением о потенциальных рисках, связанных с употреблением аяуаски, особенно в сочетании с другими медикаментами. Об этом сообщает The Daily Beast.

Уточнения

Перу́ устаревшее Пе́ру (исп. Perú, айм. и кечуа Piruw), официальное название — Респу́блика Перу́ (исп. República del Perú [reˈpuβlika ðel peˈɾu], кечуа Piruw Mama Llaqta [piˈruw ˈmama ˈʎaχta], айм. Piruw Suyu [piˈruw ˈsuju]), — государство в Южной Америке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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