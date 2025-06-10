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Италия, которую стоит бояться: кого можно встретить на природе и как выжить после этой встречи

2:54
Туризм

Италия известна своими потрясающими ландшафтами — от альпийских вершин до лазурных морей. Но даже в самой живописной долине можно столкнуться с тем, кто способен испортить ваш отпуск — или хотя бы один насыщенный день. От ядовитых медуз до величественных, но опасных волков и диких кабанов — вот кого стоит остерегаться.

Кабан тащит синий рюкзак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабан тащит синий рюкзак

Не трогай — и останешься цел

Медузы в итальянских морях — не редкость. Особенно опасна Pelagia noctiluca, почти прозрачная, но крайне болезненная при контакте. При массовом скоплении лучше выйти из воды. При укусе ищите спасателя и говорите: "Mi ha punto una medusa".

Гадюки, единственные ядовитые змеи страны, чаще кусают случайно. В горах носите плотные ботинки, используйте палку для "разгона" травы и внимательно осматривайте камни, где собираетесь сесть.

Европейская чёрная вдова живёт вдали от жилья, но опасна для детей. Узнать её можно по чёрному телу с красными пятнами. Укус требует медицинской помощи — особенно у ребёнка.

Опасные встречи на суше

Дикие кабаны опасны, если вы слишком близко подошли или рядом поросята. Не бегите — стойте, шумите, держите собак на поводке. Лучше всего — просто уйти с их пути.

Маремманские овчарки — это не милые пушистики. Они охраняют скот и воспринимают вас как угрозу. При встрече — замрите, не приближайтесь, обойдите пастбище. Если рядом пастух — он подаст собаке сигнал, что всё в порядке.

Волки избегают людей, но могут проявить агрессию, если ранены или больны. Главное правило: не поворачивайтесь спиной, не убегайте, отступайте и делайте громкие звуки. Если дело дойдёт до конфликта — используйте всё, что попадётся под руку, и ищите укрытие.

Увидел — и запомни на всю жизнь

Рысь — редкость и большая удача. Просто любуйтесь издалека и не приближайтесь, особенно если заметили детёнышей. Как и любой дикий хищник, она будет защищаться, если не сможет убежать.

Бизоны в Parco Natura Viva - часть программы восстановления вида. Они предпочитают избегать людей, но при агрессии или страхе могут атаковать. Отступайте медленно, не провоцируйте и уважайте их пространство.

Насекомое, которого не ждёшь

Восточный шершень способен нападать роем. Особенно опасен в закрытых помещениях. В Италии не всегда есть москитные сетки, поэтому будьте внимательны: закрывайте окна на ночь, убивайте одиночных шершней химикатами, а при обнаружении гнезда — сразу сообщайте местным. Номер службы: 112.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa. Стрекательные клетки некоторых видов кубомедуз и гидромедуз способны вызывать у человека болезненные ожоги.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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