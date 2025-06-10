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Море стало роскошью: один день на этом пляже — как билет в бизнес-класс

2:30
Туризм

Захотели искупаться в море возле Афин? Будьте готовы заплатить, как за международный перелёт. В одном из элитных пляжных комплексов Аттики стоимость аренды лежака с зонтом доходит до 320 евро в день. Без спа, без личного сервиса, без эксклюзива — только обычное море, тот же песок и горизонт. Изменился не пейзаж, а публика. И вместе с ней — цены.

Лежаки
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лежаки

Новый глянец на побережье

Это уже не редкость. Южное побережье Аттики стремительно превращается в "Миконос на материке". Инвестиции по "золотым визам", элитная недвижимость, богатые гости из Ливана, Турции, Европы, Азии и стран Персидского залива изменили рынок до неузнаваемости.

"Море, которое когда-то принадлежало всем, теперь стало предметом роскоши", — говорят местные жители.

И с этим трудно поспорить. Уровень цен на пляжах растёт, эстетика становится более гламурной, а атмосфера — закрытой.

Правила новой пляжной реальности

На пляже в Глифаде, который раньше считался не самым удачным для купания, теперь работает модный бар. Лежак с зонтом — от 140 евро за комплект. И это ещё не всё.

Чтобы попасть туда, нужно не просто заплатить, но и… соответствовать дресс-коду. На входе висит объявление:

"Пляжный повседневный дресс-код. Купальники и пляжная одежда настоятельно рекомендуются".

Иначе говоря, если ваш образ не вписывается в инстаграмный ландшафт, вы рискуете не подойти по стилю.

Без брони — не купаешься

Захотели просто прийти с полотенцем? Увы. В выходные дни вход во многие пляжные зоны возможен только по предварительному бронированию.

Особенно если вы хотите "первая линия", где волны касаются ног. Там уже действует логика fine dining: заранее забронированное "место у воды" стоит дороже, и спрос — как на столик в престижном ресторане.

Бюджетные зоны есть, но они — в последних рядах. А значит, вместо вида на море вы получите обзор на спину соседа впереди. Выбор — за вами.

Лежак как предмет роскоши

Пляж в Афинах всё чаще становится символом не отдыха, а статуса. И если раньше море было для всех, сегодня это территория, где сочетаются мода, деньги и строгое бронирование.

Уточнения

А́ттика (др.-греч. Ἀττική, Аттики - букв. "прибрежная страна") — юго-восточная область Центральной Греции, соединительное звено между Балканским полуостровом и Архипелагом, омывается водами Эгейского моря.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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