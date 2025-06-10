Летний рай за границей: город без парома, но с десятками пляжей удивит даже бывалых

Место, где не нужно плыть на пароме, чтобы оказаться среди бирюзовых вод, зелёных холмов и уютных таверен? Это Парга — город, который с первого взгляда кажется слишком хорош, чтобы быть правдой. Но нет, это не ловушка — это реальное направление, способное конкурировать с самыми живописными греческими островами.
Парга — жемчужина материковой Греции, расположенная между Превезой и Яниной.
Благодаря уникальному ландшафту, разноцветным домикам и внушительному Венецианскому замку, город уверенно перетягивает внимание туристов с популярных Ионических островов.
Здесь царит вечное лето, ароматы таверен кружат голову, а выбор пляжей заставит забыть, что вы не на острове.
Идеальный сценарий: вы ищете быстрый и недорогой отдых — и находите жильё от 43 евро за ночь.
На Airbnb таких предложений более чем достаточно. Это ещё один повод добавить Паргу в список must-visit этим летом.
Выбор пляжей в Парге просто огромен. Вот лишь часть:
Если вам не хочется часами ехать до порта, стоять в очередях на паром и тратить деньги на трансферы, Парга — идеальный выбор. Это не "план Б", а полноценное летнее направление, которое покорит вас с первых минут.
Па́рга (греч. Πάργα) — курортный город на северо-западе Греции, на побережье Ионического моря. Расположен в 65 км от аэропорта Актион.
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