Летний рай за границей: город без парома, но с десятками пляжей удивит даже бывалых

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Место, где не нужно плыть на пароме, чтобы оказаться среди бирюзовых вод, зелёных холмов и уютных таверен? Это Парга — город, который с первого взгляда кажется слишком хорош, чтобы быть правдой. Но нет, это не ловушка — это реальное направление, способное конкурировать с самыми живописными греческими островами.

Фото: flickr.com by wstuppert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Греция, пляжи

Альтернатива островам без компромиссов

Парга — жемчужина материковой Греции, расположенная между Превезой и Яниной.

Благодаря уникальному ландшафту, разноцветным домикам и внушительному Венецианскому замку, город уверенно перетягивает внимание туристов с популярных Ионических островов.

Здесь царит вечное лето, ароматы таверен кружат голову, а выбор пляжей заставит забыть, что вы не на острове.

Где остановиться

Идеальный сценарий: вы ищете быстрый и недорогой отдых — и находите жильё от 43 евро за ночь.

На Airbnb таких предложений более чем достаточно. Это ещё один повод добавить Паргу в список must-visit этим летом.

Пляжи, в которых тонешь с удовольствием

Выбор пляжей в Парге просто огромен. Вот лишь часть:

Sarakiniko — уединённый залив в 12 км от центра, с мягким песком и кристальной водой. Здесь можно провести весь день, потягивая сок под шум волн.

Крионери — компактный и спокойный пляж прямо у города, с насыщенно-бирюзовой водой. Один из фаворитов у туристов.

Каравостаси — широкая береговая линия с зелёными холмами по краям. Немного усилий — и вы в воде, забыв обо всём.

Пляж Болото — три километра мягкого песка под Замком Парги. Просторный, организованный, но без навязчивой коммерции: лежаки — бесплатно, платите только за заказ в баре.

Алонáки Фанариу — будто кадр из фильма. Мелкий залив с водой цвета ментола, окружённый деревьями. Единственный минус — нужно пройтись по ступенькам.

Лихнос и Санта Γιαннакис — для тех, кто любит тишину, книгу и шезлонг. Даже если шезлонгов нет, поблизости обязательно найдётся кафе, где можно освежиться.

Почему стоит ехать именно сюда

Если вам не хочется часами ехать до порта, стоять в очередях на паром и тратить деньги на трансферы, Парга — идеальный выбор. Это не "план Б", а полноценное летнее направление, которое покорит вас с первых минут.

Уточнения

Па́рга (греч. Πάργα) — курортный город на северо-западе Греции, на побережье Ионического моря. Расположен в 65 км от аэропорта Актион.

