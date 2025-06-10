ЕС меняет правила игры: авиакомпании лишат последнего оправдания за задержки рейсов

3:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

ЕС готовит серьёзные перемены в правах авиапассажиров. Министры транспорта утвердили спорные предложения, согласно которым за часть ручной клади теперь придётся платить. Хотя Германия, Испания, Португалия и Словения выступили против, большинство стран поддержало реформу.

Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Boeing 737

Что изменится

Пассажирам по-прежнему будет разрешено брать с собой одну бесплатную сумку — ту, что помещается под сиденье.

Всё остальное — даже чемоданчик на колёсиках — может облагаться дополнительным сбором.

Появятся и новые обязательства для авиакомпаний

Если рейс задержан более чем на 3 часа, а пассажирам не предлагают альтернативу, они смогут самостоятельно забронировать билет и получить компенсацию до 400% от стоимости оригинального перелёта.

В случае задержек:

более 4 часов на коротких рейсах (до 3500 км) — 300 евро;

более 6 часов на дальних маршрутах — 500 евро.

Также авиаперевозчики будут обязаны предоставлять еду, напитки и проживание в случае задержек.

Если помощь не окажется своевременно, пассажир сможет самостоятельно оплатить услуги и потребовать возврата средств.

Чёткие правила и сроки

Теперь у пассажиров будет 6 месяцев на подачу жалобы, а авиакомпании обязаны ответить в течение 14 дней. Кроме того, при бронировании билета путешественнику должны будут чётко объяснять его права.

При этом больше нельзя будет просто списывать задержки на "чрезвычайные обстоятельства" — авиакомпании придётся доказать, что были предприняты все возможные меры для их предотвращения.

Что говорят чиновники и потребители

"Позиция, окончательно принятая сегодня, — это ответ на многолетний запрос пассажиров и компаний на обновлённые, понятные правила", — отметил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

Он подчеркнул, что пересмотр законодательства даст пассажирам более 30 новых прав — от момента покупки билета до прибытия, а иногда и дальше.

Однако не все довольны итогами

Европейское бюро союзов потребителей (BEUC) жёстко раскритиковало предложенные меры, назвав их "шагом назад".

"Соглашение лишь на бумаге улучшает права — например, доступ к информации. Но одновременно лишает пассажиров компенсации за большинство задержек, ведь они часто укладываются в 2-4 часа", — заявил директор BEUC Агустин Рейна.

Он напомнил, что ручная кладь — это базовая часть перелёта.

"Противоречит нормам ЕС превращать её в платную опцию. Тем не менее принятый текст фактически легализует дополнительную плату за стандартную ручную кладь", — добавил Рейна.

Теперь слово за Европарламентом. Если он согласится с предложением, начнутся межведомственные переговоры для согласования окончательной версии реформы.

Но времени у парламентариев будет немного — процедуру проводят в ускоренном порядке.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим.

