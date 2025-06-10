Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Пенсии придут раньше: график выплат обновился
Безделушки-убийцы стиля: эти 7 вещей делают ваш дом устаревшим
Секрет, который прятали в ладонях: волосы оживают от простого жеста
Душа существует: невероятные случаи, которые изменили мнение хирурга
Прошёл ровно год — и машина встала: вот как срабатывает гарантийная магия китайских АКБ
Айва — волшебный фрукт: узнайте, как вырастить его в своём саду
Внучка экс-президента Узбекистана встала на защиту невесты Лепса после нападок Киркорова
Морковный пирог без муки и даже без масла: откройте полезный секрет приготовления этого простого десерта

ЕС меняет правила игры: авиакомпании лишат последнего оправдания за задержки рейсов

3:14
Туризм

ЕС готовит серьёзные перемены в правах авиапассажиров. Министры транспорта утвердили спорные предложения, согласно которым за часть ручной клади теперь придётся платить. Хотя Германия, Испания, Португалия и Словения выступили против, большинство стран поддержало реформу.

Boeing 737
Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boeing 737

Что изменится

Пассажирам по-прежнему будет разрешено брать с собой одну бесплатную сумку — ту, что помещается под сиденье.

Всё остальное — даже чемоданчик на колёсиках — может облагаться дополнительным сбором.

Появятся и новые обязательства для авиакомпаний

Если рейс задержан более чем на 3 часа, а пассажирам не предлагают альтернативу, они смогут самостоятельно забронировать билет и получить компенсацию до 400% от стоимости оригинального перелёта.

В случае задержек:

  • более 4 часов на коротких рейсах (до 3500 км) — 300 евро;
  • более 6 часов на дальних маршрутах — 500 евро.

Также авиаперевозчики будут обязаны предоставлять еду, напитки и проживание в случае задержек.

Если помощь не окажется своевременно, пассажир сможет самостоятельно оплатить услуги и потребовать возврата средств.

Чёткие правила и сроки

Теперь у пассажиров будет 6 месяцев на подачу жалобы, а авиакомпании обязаны ответить в течение 14 дней. Кроме того, при бронировании билета путешественнику должны будут чётко объяснять его права.

При этом больше нельзя будет просто списывать задержки на "чрезвычайные обстоятельства" — авиакомпании придётся доказать, что были предприняты все возможные меры для их предотвращения.

Что говорят чиновники и потребители

"Позиция, окончательно принятая сегодня, — это ответ на многолетний запрос пассажиров и компаний на обновлённые, понятные правила", — отметил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

Он подчеркнул, что пересмотр законодательства даст пассажирам более 30 новых прав — от момента покупки билета до прибытия, а иногда и дальше.

Однако не все довольны итогами

Европейское бюро союзов потребителей (BEUC) жёстко раскритиковало предложенные меры, назвав их "шагом назад".

"Соглашение лишь на бумаге улучшает права — например, доступ к информации. Но одновременно лишает пассажиров компенсации за большинство задержек, ведь они часто укладываются в 2-4 часа", — заявил директор BEUC Агустин Рейна.

Он напомнил, что ручная кладь — это базовая часть перелёта.

"Противоречит нормам ЕС превращать её в платную опцию. Тем не менее принятый текст фактически легализует дополнительную плату за стандартную ручную кладь", — добавил Рейна.

Теперь слово за Европарламентом. Если он согласится с предложением, начнутся межведомственные переговоры для согласования окончательной версии реформы.

Но времени у парламентариев будет немного — процедуру проводят в ускоренном порядке.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Туризм
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами Аудио 
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Авто
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых Аудио 
Весит меньше кошки, а дерётся как танк: какая собака может загрызть даже медведя
Домашние животные
Весит меньше кошки, а дерётся как танк: какая собака может загрызть даже медведя Аудио 
Популярное
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации

В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.

На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Последние материалы
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Пенсии придут раньше: график выплат обновился
Безделушки-убийцы стиля: эти 7 вещей делают ваш дом устаревшим
Секрет, который прятали в ладонях: волосы оживают от простого жеста
Душа существует: невероятные случаи, которые изменили мнение хирурга
Прошёл ровно год — и машина встала: вот как срабатывает гарантийная магия китайских АКБ
Айва — волшебный фрукт: узнайте, как вырастить его в своём саду
ЕС меняет правила игры: авиакомпании лишат последнего оправдания за задержки рейсов
Внучка экс-президента Узбекистана встала на защиту невесты Лепса после нападок Киркорова
Морковный пирог без муки и даже без масла: откройте полезный секрет приготовления этого простого десерта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.