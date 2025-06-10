ЕС меняет правила игры: авиакомпании лишат последнего оправдания за задержки рейсов

ЕС готовит серьёзные перемены в правах авиапассажиров. Министры транспорта утвердили спорные предложения, согласно которым за часть ручной клади теперь придётся платить. Хотя Германия, Испания, Португалия и Словения выступили против, большинство стран поддержало реформу.
Пассажирам по-прежнему будет разрешено брать с собой одну бесплатную сумку — ту, что помещается под сиденье.
Всё остальное — даже чемоданчик на колёсиках — может облагаться дополнительным сбором.
Если рейс задержан более чем на 3 часа, а пассажирам не предлагают альтернативу, они смогут самостоятельно забронировать билет и получить компенсацию до 400% от стоимости оригинального перелёта.
В случае задержек:
Также авиаперевозчики будут обязаны предоставлять еду, напитки и проживание в случае задержек.
Если помощь не окажется своевременно, пассажир сможет самостоятельно оплатить услуги и потребовать возврата средств.
Теперь у пассажиров будет 6 месяцев на подачу жалобы, а авиакомпании обязаны ответить в течение 14 дней. Кроме того, при бронировании билета путешественнику должны будут чётко объяснять его права.
При этом больше нельзя будет просто списывать задержки на "чрезвычайные обстоятельства" — авиакомпании придётся доказать, что были предприняты все возможные меры для их предотвращения.
"Позиция, окончательно принятая сегодня, — это ответ на многолетний запрос пассажиров и компаний на обновлённые, понятные правила", — отметил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС.
Он подчеркнул, что пересмотр законодательства даст пассажирам более 30 новых прав — от момента покупки билета до прибытия, а иногда и дальше.
Европейское бюро союзов потребителей (BEUC) жёстко раскритиковало предложенные меры, назвав их "шагом назад".
"Соглашение лишь на бумаге улучшает права — например, доступ к информации. Но одновременно лишает пассажиров компенсации за большинство задержек, ведь они часто укладываются в 2-4 часа", — заявил директор BEUC Агустин Рейна.
Он напомнил, что ручная кладь — это базовая часть перелёта.
"Противоречит нормам ЕС превращать её в платную опцию. Тем не менее принятый текст фактически легализует дополнительную плату за стандартную ручную кладь", — добавил Рейна.
Теперь слово за Европарламентом. Если он согласится с предложением, начнутся межведомственные переговоры для согласования окончательной версии реформы.
Но времени у парламентариев будет немного — процедуру проводят в ускоренном порядке.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим.
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