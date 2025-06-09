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Самый приятный город на Лазурном берегу: город, который заменит Канны и Сен-Тропе

3:07
Туризм

Когда речь заходит о Лазурном берегу, в голове всплывают образы гламурных Канн и Сен-Тропе. Но Ницца — это совсем другая история. Всего два часа лёта — и вы в одном из самых солнечных городов Франции с 147 ясными днями в году. Здесь легко совместить пляжный отдых с культурной программой и гастрономическими открытиями — и при этом не разориться.

Ницца
Фото: web.archive.org by Рустам Абдрахимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ницца

Идеальное место для пеших прогулок

Ницца словно создана для прогулок. Особенное удовольствие — пройтись по знаменитой набережной Променад-дез-Англе, где раскинулись пальмы и легендарный отель Le Negresco.

Наденьте удобную обувь и отправляйтесь к парку Коль-дю-Шато — за полчаса неспешной ходьбы вы доберётесь до лучшей смотровой площадки города.

Аэропорт расположен близко к центру, и трамвай за 10 евро доставит вас в сердце города всего за 30-35 минут.

Старая Ницца — как музей под открытым небом

Старый город — настоящий лабиринт уютных улочек и разноцветных фасадов с ставнями, которые почти не изменились со времён XVIII века. Здесь хочется просто бродить, заглядывая в лавки с дизайнерскими украшениями и сумками.

Загляните на блошиный рынок Les Puces de Nice - там можно найти стильную одежду по очень приятным ценам. А чтобы перевести дух, отправляйтесь в кофейню Frisson — их выпечка и мороженое точно поднимут настроение.

Искусство и древности рядом

Любите живопись? Музей Матисса — отличное место, чтобы насладиться работами великого художника (вход — 10 евро).

А после — загляните в парк Арены-де-Сими, где абсолютно бесплатно можно прогуляться среди древнеримских руин.

Где вкусно поесть

На обед — блюда средиземноморской кухни под полосатыми зонтами в Amour Plage. Здесь же можно остаться в пляжном клубе и полежать в шезлонге у самой воды.

Ужин в ресторане Taulissa - это уже вечер в стиле "элегантно": провансальская кухня с акцентом на рыбу и морепродукты и вид на ночную Ниццу.

Или загляните в винный бар Rouge - уютно, атмосферно и очень вкусно. Здесь готовят небольшие средиземноморские блюда, идеально подходящие к вину из погреба.

Вечер с видом на море

Начните вечер в Babel Babel — идеальное место, чтобы смотреть на закат с бокалом натурального вина в руке.

А потом направляйтесь на площадь Пина или улицу Бонапарта, где один за другим открываются оживлённые бары с террасами.

Где остановиться

Лучший выбор — Старый город. Очарование старины сочетается с удобством: вы находитесь в шаге от ключевых достопримечательностей. Отличный вариант — отель EasyHotel Nice Old Town, недавно прошедший реконструкцию.

Здесь есть всё для комфортного отдыха: континентальный завтрак за 10,49 фунтов и возможность оставить багаж (5 евро за 12 часов до или после заселения).

Уточнения

Ни́цца (фр. Nice, др.-греч. Νίκαια) — средиземноморский город, порт и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег. Одно из главных курортных мест Лазурного Берега (или Французской Ривьеры).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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