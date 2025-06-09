Самый приятный город на Лазурном берегу: город, который заменит Канны и Сен-Тропе

Когда речь заходит о Лазурном берегу, в голове всплывают образы гламурных Канн и Сен-Тропе. Но Ницца — это совсем другая история. Всего два часа лёта — и вы в одном из самых солнечных городов Франции с 147 ясными днями в году. Здесь легко совместить пляжный отдых с культурной программой и гастрономическими открытиями — и при этом не разориться.
Ницца словно создана для прогулок. Особенное удовольствие — пройтись по знаменитой набережной Променад-дез-Англе, где раскинулись пальмы и легендарный отель Le Negresco.
Наденьте удобную обувь и отправляйтесь к парку Коль-дю-Шато — за полчаса неспешной ходьбы вы доберётесь до лучшей смотровой площадки города.
Аэропорт расположен близко к центру, и трамвай за 10 евро доставит вас в сердце города всего за 30-35 минут.
Старый город — настоящий лабиринт уютных улочек и разноцветных фасадов с ставнями, которые почти не изменились со времён XVIII века. Здесь хочется просто бродить, заглядывая в лавки с дизайнерскими украшениями и сумками.
Загляните на блошиный рынок Les Puces de Nice - там можно найти стильную одежду по очень приятным ценам. А чтобы перевести дух, отправляйтесь в кофейню Frisson — их выпечка и мороженое точно поднимут настроение.
Любите живопись? Музей Матисса — отличное место, чтобы насладиться работами великого художника (вход — 10 евро).
А после — загляните в парк Арены-де-Сими, где абсолютно бесплатно можно прогуляться среди древнеримских руин.
На обед — блюда средиземноморской кухни под полосатыми зонтами в Amour Plage. Здесь же можно остаться в пляжном клубе и полежать в шезлонге у самой воды.
Ужин в ресторане Taulissa - это уже вечер в стиле "элегантно": провансальская кухня с акцентом на рыбу и морепродукты и вид на ночную Ниццу.
Или загляните в винный бар Rouge - уютно, атмосферно и очень вкусно. Здесь готовят небольшие средиземноморские блюда, идеально подходящие к вину из погреба.
Начните вечер в Babel Babel — идеальное место, чтобы смотреть на закат с бокалом натурального вина в руке.
А потом направляйтесь на площадь Пина или улицу Бонапарта, где один за другим открываются оживлённые бары с террасами.
Лучший выбор — Старый город. Очарование старины сочетается с удобством: вы находитесь в шаге от ключевых достопримечательностей. Отличный вариант — отель EasyHotel Nice Old Town, недавно прошедший реконструкцию.
Здесь есть всё для комфортного отдыха: континентальный завтрак за 10,49 фунтов и возможность оставить багаж (5 евро за 12 часов до или после заселения).
Ни́цца (фр. Nice, др.-греч. Νίκαια) — средиземноморский город, порт и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег. Одно из главных курортных мест Лазурного Берега (или Французской Ривьеры).
В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.