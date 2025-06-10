Кофе за 53 тысячи рублей: как туристы по ошибке переплатили в тайском кафе

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В провинции Корат на северо-востоке Таиланда произошла забавная история с участием двух иностранных туристов. Впрочем, с другим исходом она могла бы быть очень грустной, однако всё закончилось хорошо. Заглянув в кафе Mount Wind Tree, путешественники заказали кофе, и вот тут-то и началось самое интересное. Вместо положенных 221,50 бат (около 530 рублей) они по невнимательности перевели через мобильный банк сумму, в сто раз превышающую стоимость напитков, — 22 150 бат, что эквивалентно 53 350 рублям.

Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кофе

К чести владельцев кафе, они не стали молча радоваться неожиданной прибыли. Администрация Mount Wind Tree Cafe оперативно разместила в социальных сетях сообщение с просьбой помочь найти туриста, имя которого было указано в тексте, чтобы вернуть ему деньги. Они подчеркнули, что репутация и доверие клиентов для них гораздо важнее случайного обогащения. Благодаря вирусному распространению информации, с туристом удалось связаться, и переплаченные средства были возвращены через банковский перевод.

Этот случай — не единичный пример честности в Таиланде. В прошлом году владелец лапшичной в Чантабури вернул китайским туристам огромную сумму в 300 000 бат (около 720 000 рублей), которую те по ошибке перевели за скромный обед стоимостью всего 210 бат. Несмотря на предложенное вознаграждение, владелец лапшичной отказался от денег, объяснив это тем, что просто поступил по совести. Эти истории демонстрируют, что в Таиланде ценят честность и порядочность, даже когда речь идёт о крупных суммах денег. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

