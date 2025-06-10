Секреты вкусной жизни: как Алматы стал настоящей кулинарной Меккой для путешественников

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Алматы переживает настоящий кулинарный бум, привлекая гурманов со всего мира. Город, расположенный у подножия гор, становится точкой притяжения для тех, кто ищет уникальные гастрономические впечатления. Местные заведения удивляют смелыми экспериментами, сочетая вековые традиции с современными тенденциями.

Фото: commons.wikimedia.org by Рафхат Зарипов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бешбармак

Особое внимание привлекают кофейни, где можно попробовать напитки, отражающие колорит региона. Например, латте с куртом — древним кисломолочным продуктом кочевников — стал настоящим хитом. Бариста используют местные ингредиенты, закупая их у фермеров на Зелёном базаре, чтобы гарантировать свежесть и аутентичность вкуса.

Рестораны также не отстают, предлагая гостям погрузиться в атмосферу казахского аула. Интерьеры, напоминающие бабушкин амбар, и традиционные блюда, такие как бешбармак и плов, создают неповторимый опыт. Здесь можно не только насладиться едой, но и прикоснуться к истории и культуре народа.

Чтобы помочь туристам сориентироваться в гастрономическом разнообразии, был выпущен специальный гид, включающий более 140 заведений и семь тематических маршрутов. Путеводитель доступен на нескольких языках и планируется к расширению, чтобы охватить ещё больше иностранных гостей.

Эксперты отмечают, что гастрономия становится всё более важным фактором при выборе направления для путешествий. Алматы с его уникальным сочетанием природы и кулинарных традиций предлагает туристам незабываемые впечатления, которые они увозят с собой в качестве сувенира. Власти города также активно развивают горную инфраструктуру, гостиничный фонд и деловой туризм, чтобы сделать Алматы ещё более привлекательным для путешественников. Об этом сообщает mir24.tv.

Уточнения

Алма́-Ата́ Алматы́ (каз. ; в 1867—1921 годах — Ве́рный) — город республиканского значения в Казахстане, бывшая столица Республики Казахстан (до 1997 года), Казахской ССР (в составе СССР; до 1991 года), Казакской АССР (в составе РСФСР; до 1936 года), бывший административный центр Алматинской области (до 2001 года).

