Французский Мачу-Пикчу: как скальный комплекс стал домом для многих поколений

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этот уникальный скальный комплекс, расположенный в долине реки Везер (департамент Дордонь, Франция) является впечатляющим свидетельством 55 000-летней истории человечества.

Фото: ru.wikipedia.org by Manfred Heyde is licensed under Free More info городок в скалах

Каменные фасады домов, растянувшихся на 1 километр, величаво возвышаются над рекой Везер. Нет необходимости ехать в далекий Перу, чтобы восхититься высеченным в камне городом — Франция хранит не менее захватывающие сокровища.

В отличие от Мачу-Пикчу, созданного в XV веке, это французское место свидетельствует о присутствии человека на протяжении почти 55 000 лет. Представьте себе пять естественных террас, расположенных друг над другом, вырытых и обустроенных в скале на высоте 80 метров. Гиды расскажут вам, как это место служило идеальной естественной защитой от хищников и непогоды.

Археологи обнаружили бесчисленные останки, свидетельствующие о непрерывном заселении, начиная с неандертальцев и заканчивая средневековьем. Каждая эпоха оставила свой отпечаток на скале. Углубления для балок, ниши, лестницы, высеченные в камне… все эти детали рассказывают тысячелетнюю историю, пишет ladromemontagne.

Уточнения

Ма́чу-Пи́кчу (Machu Piсchu, в переводе с кечуа — «старая гора») — древний город в Южной Америке, находящийся на территории современного государства Перу, в шести километрах от посёлка Агуас-Кальентес. Расположен на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря, господствующего над долиной реки Урубамбы. В 2007 году был удостоен звания Нового чуда света.



