Не откладывая приключения: как молодёжь без денег обманывает судьбу, используя опасный способ путешествий

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие молодые люди не мыслят своей жизни без путешествий, однако бывают ситуации, когда хочется поехать в другой город или страну прямо сейчас, а денег на поездку нет. При этом переносить путешествие на неопределённый срок совершенно не хочется.

Фото: flickr.com by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молодёжь

Поколение Z нашло новый неоднозначный способ финансирования своих путешествий, который вызвал бурную дискуссию в интернете. Вместо того чтобы копить деньги заранее, молодые люди используют сервисы "покупай сейчас, плати потом" для приобретения авиабилетов. Это позволяет им не откладывать мечту о приключениях, даже если в данный момент у них нет необходимой суммы. По данным New York Post, подобный подход стал особенно популярен среди посетителей фестиваля Coachella в 2025 году, где более половины использовали эту схему.

Несмотря на кажущуюся привлекательность, эксперты в сфере туризма выражают серьёзную обеспокоенность. Они предупреждают, что увлечение такими займами может привести к долговой яме. Вместо этого они рекомендуют зумерам более традиционные и безопасные инструменты, такие как кредитные карты, которые позволяют более ответственно управлять своими финансами.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

