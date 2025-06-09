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Открытие O'Gliss Park: что нового предлагают в крупнейшем аквапарке Франции

1:31
Туризм

С 21 июня по 7 сентября знаменитый O'Gliss Park вновь откроет свои двери в Ле Бернар, регионе Пай-де-ла-Луара. Площадь аквапарка составляет 8 гектаров, в 2024 году он привлек более 250 000 посетителей, установив новый рекорд.

Аквапарк
Фото: commons.wikimedia.org by Михаило Јовановић, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аквапарк

O'Gliss Park разделен на пять уникальных водных вселенных. В Delir'Space вас ждут 16 захватывающих горок, среди которых есть и экстремальная капсула для смельчаков. Exploral'O предлагает дикие реки для сплава, а для любителей релаксации — пляжное пространство на острове О'Кайо с лагуной и гидромассажными ваннами. Sunset Playa предлагает праздничную атмосферу с волновым бассейном и музыкальными развлечениями. Для детей есть Ludo'Park — самая большая водная площадка во Франции!

Чтобы сделать отдых еще более комфортным, доступны места с шезлонгами с приоритетным доступом. 

Но главной звездой парка является аттракцион Stingray — водно-буевая горка высотой 26 метров, которая была признана "Лучшим новым водным аттракционом Европы". Этот аттракцион может принимать до 1000 слайдеров в час и обещает захватывающие ощущения. В следующем сезоне Stingray будет номинирован на премию Thea Award в Барселоне и Орландо, согласно pariszigzag.

Уточнения

Шезло́нг также лонгше́з (фр. chaise longue — длинный стул) — лёгкое кресло для отдыха полулёжа, трансформируемое на время использования.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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