Жемчужина Корнуолла: секрет Полперро, который скрывают от туристов

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полперро — настоящая жемчужина на побережье Корнуолла (Великобритания), которую когда-то называли "самым красивым морским побережьем в мире".

Фото: freepik.com by alexeyzhilkin is licensed under Free More info гавань

Эта живописная деревня с узкими улочками и традиционными рыбацкими домиками XVI века создает атмосферу, словно время здесь остановилось. Идеальные виды на гавань, чистая вода и зелень вокруг делают Полперро идеальным местом для отдыха и расслабления, вдали от суеты современного мира, согласно cornwalllive.

Полперро — старинная деревня с богатой историей. Первые упоминания о ней датируются 1303 годом, когда она была официально признана рыбацким поселком, что подтверждается королевскими документами. И она до сих пор сохраняет этот статус — здесь по-прежнему живут настоящие рыбаки.

С 1996 года в Полперро проходят фестивали искусств и ремесел, которые привлекают музыкантов и артистов. Здесь устраивают уличные танцы, гулянья, показывают спектакли и ставят палатки с угощениями. Вот только есть одно правило — все гуляния заканчиваются до 9 вечера.

Уточнения

Га́вань (от нидерл. haven) — прибрежная часть водного пространства, используемая как место стоянки, ремонта или отстоя плавательных средств, часть акватории защищённого водоёма для безопасной стоянки кораблей и судов.



