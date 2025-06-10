Возвращение кочевника: россиянин провёл два года в Азии и загрустил, приехав обратно в Россию

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

После двух с половиной лет, проведённых в Азии, опытный путешественник Алексей Кутовой вернулся на родину. В своём личном блоге на платформе "Дзен" он поделился размышлениями о том, что заставило его загрустить по возвращении.

Фото: commons.wikimedia.org by Wingsancora93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Китайские ворота

Больше всего ему не хватает открытых и доброжелательных лиц азиатов, насыщенного аромата вьетнамского кофе, неумолчного гула азиатских улиц, утренних пробежек вдоль морского побережья, случайных встреч с единомышленниками и, конечно, неповторимых вкусов местной кухни, однако самое главное, по чему тоскует Алексей, — это ощущение свободы и принадлежности к миру, которое давала ему жизнь кочевника. В Азии он чувствовал себя особенным, уникальным.

По возвращении домой это чувство быстро угасает. По словам Алексея, в России мало кто интересуется его опытом и приключениями, которые делали его жизнь яркой, интересной, насыщенной и необыкновенной. В России все живут своей жизнью, считая себя исключительными, и на этом фоне он, наоборот, теряет ощущение собственной уникальности, чувствуя себя "таким же, как все".

Алексей обратил внимание и на приятные перемены, произошедшие в его родном районе за время его отсутствия: новые дома, школы, парки, улучшенный сервис, но, несмотря на это, общее впечатление от жизни осталось прежним.

Уточнения

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности и плотности населения. Вместе с Европой образует материк Евразию, занимая более 83% его общей площади.

